Aritzo, focolaio con 20 contagi 

Contagi in calo nell’Isola ma preoccupa un allarme che arriva da Aritzo su un possibile focolaio. Sono 16, su 2.900 test effettuati, i contagi rilevati in Sardegna nelle ultime 24 ore. L’indice di positività è dello 0,5%. L’ultimo bollettino dell’unità di crisi regionale registra anche tre vittime (1.464 il totale dei decessi per Covid dall’inizio dell’emergenza).

La mappa regionale

Dei sedici casi registrati nell’ultimo aggiornamento, 12 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2 nel Sud Sardegna, 1 a Oristano e 1 a Sassari; nessuno a Nuoro. Sono 139 (2 i dimessi) le persone ricoverate in ospedale, mentre sono 13 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.575 e i guariti, ben 70, sono complessivamente 42.468.

Il caso Aritzo

Un ritorno in zona bianca turbolento ad Aritzo. Ieri attraverso tamponi molecolari sono stati accertati venti casi di positività al Covid-19 (non inseriti nel conteggio di ieri) su un centinaio di test. Alcune persone avevano eseguito casualmente i test rapidi nei giorni scorsi e sarebbero state riscontrate le prime positività. Da qui, i successivi tamponi: un centinaio in tutto quelli effettuati. Già da sabato, quindi, per prevenzione è stata ordinata per alcune classi di medie e superiori la didattica a distanza. L’associazione volontari soccorso Aritzo, che gestisce il 118 con postazione Belvì, ha organizzato, in collaborazione con Nurse H24, il commissario e le forze dell’ordine, uno screening con tamponi antigenici oggi dalle 16 alle ex scuole elementari. Il timore è che il focolaio sia nelle scuole. Alcune indiscrezioni tuttavia parlano di un’occasione conviviale alcuni giorni fa dove si sarebbe diffuso il contagio. E si teme che il focolaio possa aver interessato anche persone e famiglie che frequentano le funzioni religiose in parrocchia.

I dati nazionali

Sono 1.820 i positivi registrati nell’ultimo aggiornamento del report del ministero della Salute. Con 164.495 tamponi fatti il tasso di positività è del 2,1%, in aumento rispetto all'1,8% del giorno precedente (+0.3%). I morti sono 82, 1.033 i ricoverati in terapia intensiva, meno 28 rispetto al giorno prima; mentre i degenti nei reparti ordinari sono 6.482: -109 in 24 ore.

