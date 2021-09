Aria sanificata in scuole e uffici 

Stesso discorso per le scuole: «Anche durante l’inverno si devono aprire le finestre, con questi macchinari non sarà più necessario», ha aggiunto Sanna.

La somma più importante è dedicata a scuole e uffici comunali: 200mila euro. Di fatto un’operazione sicurezza sul fronte della pandemia. «Con queste risorse compreremo nuove strumentazioni, sia per il palazzo comunale che per le scuole presenti nel territorio, per la sanificazione e sterilizzazione dell’aria», ha annunciato Sanna. «Macchinari brevettati di recente e certificati, che consentono quel ricambio d’aria che le norme anti Covid impongono. Una soluzione anche in previsione del rientro in servizio di tutti i dipendenti che per via della pandemia lavorano da casa: diversi uffici del palazzo comunale sono stati dichiarati inagibili dal medico competente», ha sottolineato il vicesindaco, «proprio perché non è possibile garantire la sanificazione dell’aria».

«Un intervento necessario per garantire il ricambio dell’aria all’interno degli istituti scolastici e del Comune, senza dover aprire le finestre nella stagione invernale», ha spiegato nell’aula di via Porcu il vicesindaco Tore Sanna. Risorse anche per sistemare i tre ingressi del Municipio e acquistare nuovi giochi per i parchi. Astenuti i gruppi di minoranza: «Si poteva fare di più, le risorse che si andranno a spendere non creano un volano economico per il Comune».

Sanificatori d’aria per rendere più sicure le aule delle scuole cittadine e gli uffici comunali - soprattutto durante l’inverno - anche in vista del rientro al lavoro in presenza dei dipendenti attualmente in smart working. Una strategia anti Covid finanziata con risorse delle casse comunali - 200mila euro in tutto - al centro dell’ultima variazione di bilancio proposta dalla Giunta e votata dal Consiglio comunale.

Scuole e uffici sicuri

Soldi per l’Open day

La rimodulazione delle risorse in bilancio tocca anche l’Open day per le vaccinazioni in programma domani: un’iniziativa organizzata con l’Ats, e un contributo di 35mila euro da parte del Comune. Altri 193mila euro sono destinate alle eventuali emergenze che potrebbero presentarsi sino alla fine dell’anno, 100mila per sistemare i tre ingressi del palazzo di via Porcu.

La stessa cifra – 100mila euro – è stata stanziata per l’acquisto di nuovi giochi da installare nei parchi comunali, 30mila per la mappatura - in collaborazione con l’Università di Cagliari - delle essenze arboree della città.

Opposizione astenuta

I gruppi di opposizione - centrodestra e centrosinistra - hanno scelto la via dell’astensione. «Alcune variazioni sono sicuramente interessanti, però non si tratta di spese che possono creare risorse per il Comune», ha commentato il leader del centrodestra Christian Stevelli. «A partire dalla velocizzazione delle pratiche di condono sino agli interventi sul turismo, che ancora non vedo». Sulla stessa linea il capogruppo di Cambiamo Quartu Francesco Piludu: «Attendiamo la prossima variazione di bilancio per dare quelle risposte che i cittadini attendono da tempo».

