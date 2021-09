Aria irrespirabile al calar del sole 

La protesta corre sui social, ma non solo. Ai post che segnalano il problema su Facebook si è aggiunta una lettera diffusa ieri con una dozzina di firme dei residenti. «Era già successo in passato», ha chiarito Francesco Pala, «la puzza si avverte alle prime ore del mattino e dopo le 18 sino a notte. Non sappiamo da dove arrivi. L’odore è quello che potrebbe fuoriuscire dai tombini delle fogne, ma non abbiamo identificato da dove possa venire fuori».

Oramai da circa una settimana, l’aria nei pressi di via Ottaviano Augusto e via Costituzione si è fatta irrespirabile. Il fenomeno si verifica soprattutto nelle ore serali, tanto che nei giorni scorsi alcuni genitori che avevano portato i figli a giocare in piazza della Legalità hanno deciso di tornare a casa perché l’odore nauseabondo era diventato insopportabile. «Non sappiamo da cosa dipenda», ha rimarcato ieri Paola Collu, che vive in una delle villette che si affacciano su via della Resistenza. «La puzza alla sera è ormai una costante. Solo quando si solleva un po’ di maestrale ci regala una tregua, ma domenica l’odore era insopportabile».

Non se ne conoscono ancora le cause, ma sta di fatto che da alcuni giorni un intero quartiere di Sestu, con all’interno anche una piazza molto frequentata da mamme con bambini, alla sera deve fare i conti con il cattivo odore che rende l’aria irrespirabile.

Non se ne conoscono ancora le cause, ma sta di fatto che da alcuni giorni un intero quartiere di Sestu, con all’interno anche una piazza molto frequentata da mamme con bambini, alla sera deve fare i conti con il cattivo odore che rende l’aria irrespirabile.

Il cattivo odore

Oramai da circa una settimana, l’aria nei pressi di via Ottaviano Augusto e via Costituzione si è fatta irrespirabile. Il fenomeno si verifica soprattutto nelle ore serali, tanto che nei giorni scorsi alcuni genitori che avevano portato i figli a giocare in piazza della Legalità hanno deciso di tornare a casa perché l’odore nauseabondo era diventato insopportabile. «Non sappiamo da cosa dipenda», ha rimarcato ieri Paola Collu, che vive in una delle villette che si affacciano su via della Resistenza. «La puzza alla sera è ormai una costante. Solo quando si solleva un po’ di maestrale ci regala una tregua, ma domenica l’odore era insopportabile».

La protesta

La protesta corre sui social, ma non solo. Ai post che segnalano il problema su Facebook si è aggiunta una lettera diffusa ieri con una dozzina di firme dei residenti. «Era già successo in passato», ha chiarito Francesco Pala, «la puzza si avverte alle prime ore del mattino e dopo le 18 sino a notte. Non sappiamo da dove arrivi. L’odore è quello che potrebbe fuoriuscire dai tombini delle fogne, ma non abbiamo identificato da dove possa venire fuori».

Le ipotesi

Le ipotesi che si fanno i residenti sono quelle legate ad un problema agli scarichi fognari, oppure che il cattivo odore provenga dalle campagne attorno al centro abitato. Nel primo caso, però, non si è ancora capito quali possano essere i tombini incriminati. La seconda ipotesi, invece, tira in ballo un tradizione che è ancora molto diffusa tra le aziende agricole che producono ortaggi a campo aperto: quella di non usare concimi artificiali ma concimare con il tradizionale letame animale. Nonostante i divieti, infatti, ci sono ancora tanti orticultori che lo utilizzano per arricchire di sostanze nutrienti i terreni destinati alla semina.

L’intervento

Arrivata la segnalazione del fenomeno che sta creando malumore soprattutto nella zona della curva tra via Costituzione e via Ottaviano Augusto, compreso lo svincolo con via della Resistenza, l’assessore ai Servizi tecnologici, Emanuele Meloni, ha subito allertato l’ufficio tecnico e avvisato i tecnici di Abbanoa. Non è detto che il problema sia da addebitare alle fogne, ma già nelle prossime ore potrebbe essere effettuato un sopralluogo per escludere che la puzza provenga dalla rete delle acque nere. In questo caso, si procederà ad esclusione cercando di capire se l’odore nauseabondo possa provenire o da una fossa settica o dai campi. In questo caso potrebbero intervenire i barracelli per verificare se qualcuno attorno all’abitato stia utilizzando concimi animali non consentiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata