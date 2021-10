Argiolas piega l’Asseminese, Ferrini in vetta 

Ferrini 2

Asseminese 1

Ferrini (4-3-3) : Sarao; Cuccu (40' st M. Pinna), Mudu, Boi (7' st Simoni), Murgia (15' st Lecca), D'Agostino, M. Argiolas, Bonu, Camba, Usai, Podda (32' st F. Argiolas). In panchina Marras, Ruggeri, Poma, Atzei, Mattana. Allenatore S. Pinna.

Asseminese (5-4-1) : Accinelli; Vega, Manca, Guindo, Carabajal, Grgona, Sanna, Nenna, Scalas (36' st Canu), Mattea, Caddeo. In panchina Medda, Cirina, Leandri, Corda, Cabras, Cesani, Cocco, Dondero. Allenatore Suella.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : 39' st Caddeo, 42' st e 49' st F. Argiolas.

Note : ammoniti Cuccu, Mudu, Nenna, espulsi Medda e Cau dalla panchina, Sanna e M. Argiolas. Recupero 9' st. Angoli 6-2. Spettatori circa 150.

Con una doppietta nel finale del bomber Fabio Argiolas, subentrato a 15’ dal triplice fischio, la Ferrini ribalta la partita contro l’Asseminese e vola in testa alla classifica dell’Eccellenza raggiungendo il Taloro. Un match bello e vibrante, conclusosi con ben 9 minuti di recupero.

Equilibrio

Nel primo tempo le due squadre si studiano e non sono mai eccessivamente pericolose. Al 4' D'Agostino calcia una punizione dal limite, alta. Tre minuti più tardi è il turno di Cuccu, con un tiro-cross che si spegne tra le braccia di Accinelli. Al 10' errore in uscita di Sarao, Mattea può approfittarne ma l'argentino non inquadra lo specchio. Al quarto d'ora è Podda ad avere la possibilità di portare in vantaggio i suoi, ma Grgona devia in angolo. Diciotto sul cronometro e Usai spreca una buona palla dentro l'area avversaria. Punizione di Usai al 28', la palla impatta sulla barriera e tutta la Ferrini reclama un fallo di mano, ma l'arbitro Senes lascia correre. Alla mezz'ora bell'azione dell'Asseminese: Nenna per Sanna che a sua volta prova a pescare Caddeo, Sarao esce bene e anticipa l'11 avversario. Al 34' ancora Caddeo calcia, Boi compie un vero e proprio miracolo e con il tacco salva. Nella ripresa subito Ferrini avanti con Camba per Podda, di poco fuori. Al 61' Guindo prova ad impensierire Sarao, parata. Al 67' gol di Caddeo annullato per fuorigioco. Arriva anche un tentativo di Usai, Accinelli manda in angolo. Al 74' corner di Mattea, Sarao blocca.

Finale thrilling

Dieci minuti dopo l'Asseminese trova il vantaggio con Caddeo che insacca il pallone sotto al sette. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: punizione magistrale di Fabio Argiolas al 88' e risultato nuovamente in pari. In pieno recupero il raddoppio della Ferrini ancora con Fabio Argiolas e sempre su punizione, forse aiutato da una deviazione avversaria. L'ultimo squillo è ancora dei ragazzi di Pinna: sempre lo scatenatissimo Argiolas prova a rendersi pericoloso sfruttando una ripartenza, uno contro uno con Accinelli, il portiere avversario para.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata