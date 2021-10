Argiolas, il bomber fatto in casa: Ferrini, sogno la D 

«Positiva. Avevamo dei dubbi, non sapendo le condizioni dopo il lungo stop, e ho pure saltato la preparazione per il Covid. Ma c'erano basi buone e col lavoro stiamo raccogliendo quanto seminato».

I primi due gol stagionali per il primato in classifica. Fabio Argiolas domenica scorsa ha ribaltato allo scadere l'Asseminese e permesso alla Ferrini di agganciare il Taloro Gavoi: per l'attaccante, fra i principali bomber sardi in attività, una gioia unita ai risultati di squadra. Con la D come sogno.

Argiolas, che sensazione vi dà essere in testa?

«Positiva. Avevamo dei dubbi, non sapendo le condizioni dopo il lungo stop, e ho pure saltato la preparazione per il Covid. Ma c'erano basi buone e col lavoro stiamo raccogliendo quanto seminato».

Domenica big match a Guspini, come ci arrivate?

«Non guardiamo tanto la classifica ma lavoriamo. La nostra forza è andare avanti partita per partita, affrontandola nel migliore dei modi».

Con l'Asseminese doppietta allo scadere da subentrato per il 2-1.

«Una grande gioia. Vincere così, ribaltandola a tempo scaduto, capita raramente. Già dalla panchina pensavo che si sarebbe potuta sbloccare su calcio piazzato o su giocata di un singolo, perché loro erano ben chiusi: così è stato».

Settimo anno alla Ferrini. Quant'è forte il legame con la società?

«Mi fa piacere il valore umano delle persone che ne fanno parte. Sono arrivato il primo anno di Eccellenza, la forza è progettare mantenendo sempre un equilibrio».

Una volta smesso di giocare l'idea è restare nel calcio?

«Di sicuro, è la mia passione. Ho preso il patentino e posso allenare fino alla D, ma non ho ancora deciso. Sono istruttore dei primi calci, poi vedremo se sarà un ruolo di campo o dirigenziale».

Intanto c'è il presente. Si può pensare alla promozione?

«Il sogno è la D, ma sappiamo che per vincere il campionato ci vogliono tante componenti. Salviamoci il prima possibile e poi vediamo. E vorrei superare i cento gol con la Ferrini: sono a 92».

In D tre esperienze diverse: Atletico Calcio, Civitanovese e Progetto Sant'Elia.

«Sono andato fuori dopo l'Eccellenza vinta col Selargius. Avevo fatto il ritiro per giocare in C alla Sangiustese, poi Osvaldo Jaconi mi ha convinto ad andare in D alla Civitanovese per vincere il campionato. Purtroppo siamo usciti ai playoff, ma era bellissimo con lo stadio pieno. Ho giocato pure ad Ancona, dopo il fallimento».

C'è un sogno non realizzato?

«Giocare fra i professionisti, per sfortuna e scelte mie non si è concretizzato. Ma sono felice di aver fatto una buona carriera coi Dilettanti».

Con capitan Bonu avete vinto anche a padbol, mix tra calcio e padel.

«Abbiamo portato qui questo sport, una sorta di calcio-tennis due contro due. Lo vedo come una prospettiva futura per il calcio: fin dai bambini affina la tecnica. Abbiamo vinto il campionato regionale, poi a luglio siamo diventati i primi campioni nazionali e ora rappresenteremo l'Italia in quello internazionale».

