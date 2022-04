Argiolas arriva a quota cento (gol) con la sua Ferrini 

Le ultime due vittorie hanno riportato la Ferrini in corsa per la promozione diretta, dopo un inverno difficile: è a -4 dall'Ilva capolista, con una partita in meno (col Sant'Elena mercoledì prossimo) e lo scontro diretto a La Maddalena all'ultima giornata. Per Argiolas vincere l'Eccellenza non sarebbe una novità: l'ha fatto nel primo anno in carriera, 2000-2001 all'Atletico Elmas dopo le giovanili al Cagliari, poi 2010 ad Ancona e due volte tramite i playoff, con Selargius e Montegranaro Fermana. Per raggiungere l'obiettivo sa come fare, a partire dalla sfida di vertice col Taloro Gavoi (con cui è terzo a pari punti): «Domenica abbiamo il primo di due scontri diretti, poi Bosa ancora in casa e quindi l'Ilva. Cerchiamo di dare il massimo, è una cosa che capita poche volte e bisogna sfruttarla il più possibile. Non dobbiamo avere rimpianti».

Fabio Argiolas taglia il traguardo dei cento gol con la Ferrini, ma ha subito in mente il prossimo obiettivo: conquistare un'altra promozione. L'attaccante cagliaritano ha fatto cifra tonda sabato scorso, procurandosi e trasformando alla mezz'ora un rigore nello 0-4 a Castiadas, ora c'è però un finale di stagione dove migliorare il suo score e aiutare la squadra a salire in Serie D. «Vogliamo cercare di vincerle tutte: vorrebbe dire promozione», afferma. «È l'obiettivo e il sogno più grande, poi a livello personale mi piacerebbe se riuscissi a dare un contributo con altri gol». Intanto Argiolas (39 anni lo scorso 3 aprile) è arrivato a quota dieci in campionato: alla Ferrini sempre in doppia cifra, esclusa la scorsa stagione subito interrotta.

Fabio Argiolas taglia il traguardo dei cento gol con la Ferrini, ma ha subito in mente il prossimo obiettivo: conquistare un'altra promozione. L'attaccante cagliaritano ha fatto cifra tonda sabato scorso, procurandosi e trasformando alla mezz'ora un rigore nello 0-4 a Castiadas, ora c'è però un finale di stagione dove migliorare il suo score e aiutare la squadra a salire in Serie D. «Vogliamo cercare di vincerle tutte: vorrebbe dire promozione», afferma. «È l'obiettivo e il sogno più grande, poi a livello personale mi piacerebbe se riuscissi a dare un contributo con altri gol». Intanto Argiolas (39 anni lo scorso 3 aprile) è arrivato a quota dieci in campionato: alla Ferrini sempre in doppia cifra, esclusa la scorsa stagione subito interrotta.

Obiettivo raggiunto

Dopo le due annate segnate dalla pandemia Argiolas voleva raggiungere entro fine campionato quota cento gol: c'è riuscito alla quartultima giornata. «Una bella soddisfazione, soprattutto dopo aver scelto il progetto e la società», il suo commento. «È un motivo di orgoglio, in un club con dei valori. Sicuramente finirò la carriera qui, ci sono state tante richieste negli anni ma ho fatto una scelta di vita e sono contento. Spero di chiudere il più tardi possibile, poi vedrò cosa fare una volta appese le scarpette al chiodo». Nel frattempo fa anche l'istruttore nei primi calci, sempre alla Ferrini, e non pensa certo a smettere.

In piena corsa

Le ultime due vittorie hanno riportato la Ferrini in corsa per la promozione diretta, dopo un inverno difficile: è a -4 dall'Ilva capolista, con una partita in meno (col Sant'Elena mercoledì prossimo) e lo scontro diretto a La Maddalena all'ultima giornata. Per Argiolas vincere l'Eccellenza non sarebbe una novità: l'ha fatto nel primo anno in carriera, 2000-2001 all'Atletico Elmas dopo le giovanili al Cagliari, poi 2010 ad Ancona e due volte tramite i playoff, con Selargius e Montegranaro Fermana. Per raggiungere l'obiettivo sa come fare, a partire dalla sfida di vertice col Taloro Gavoi (con cui è terzo a pari punti): «Domenica abbiamo il primo di due scontri diretti, poi Bosa ancora in casa e quindi l'Ilva. Cerchiamo di dare il massimo, è una cosa che capita poche volte e bisogna sfruttarla il più possibile. Non dobbiamo avere rimpianti».

Vent'anni a segno

Fabio Argiolas è alla Ferrini dal 2015, preso dall'Orrolese, coi cagliaritani ha segnato il primo dei suoi cento gol alla seconda partita, un 2-2 col Monastir. In carriera ha anche giocato fuori dalla Sardegna: nel 2009-2010 alla Civitanovese in Serie D, un anno dopo all'Ancona (appena fallita in B e ripartita dall'Eccellenza) e nel 2012-2013 sempre nelle Marche alla Montegranaro Fermana. «Dopo la promozione col Selargius ero in ritiro in Serie C con la Sangiustese, ma ho rifiutato il contratto per cercare di vincere la D con Osvaldo Jaconi, primatista in fatto di promozioni: è stata una grande esperienza», il suo racconto sul periodo lontano dall'Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata