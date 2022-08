«Arginare l’invasione dell’eolico» 

A poco meno di due mesi dall’insediamento, la sindaca di Samassi Beatrice Muscas racconta i progetti che si stanno portando avanti e quelli che interesseranno la sua comunità nel prossimo futuro. Non mancano le iniziative di ampio respiro che richiederanno tempi lunghi e i progetti utili alla collettività in cui saranno coinvolti i percettori del reddito di cittadinanza. «Tra i lavori che stiamo portando avanti c’è l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’area cimiteriale», annuncia Muscas.

Bandi e soldi

«Abbiamo anche partecipato al bando regionale per la messa in sicurezza delle strade – continua la sindaca – con tre linee d’azione da 330 mila euro . Inoltre con fondi del Pnrr ci sono stati finanziati due progetti per la digitalizzazione dei servizi, uno da 14 mila euro che riguarda lo Spid e la carta d’identità elettronica, l’altro da 23.673 euro per l’implementazione di Pago Pa, servizi che gli uffici stanno già utilizzando». Non manca l’attenzione alle energie rinnovabili, uno dei punti principali del programma elettorale: «Qualche giorno fa abbiamo partecipato a un’assemblea dell’Anci. Con gli assessori regionali Anita Pili e Gianni Lampis si è parlato di comunità energetiche mettendo in evidenza anche la prigionia in cui lo Stato sta inserendo la Regione con progetti come gli impianti eolici offshore. Stiamo ragionando su come la Regione, l’Anci, il Cal e gli stessi Comuni possono intervenire per arginare questa invasione e produrre energia rinnovabile in modo confacente alle esigenze del territorio».

Urbanistica

In campagna elettorale, un argomento prioritario per la sindaca è stato la messa in sicurezza del paese, spesso soggetto ad alluvioni: «Abbiamo commissionato uno studio di prefattibilità che abbiamo portato in Regione. Ci è stato chiesto di presentare una proposta più articolata, poi su quello si ragionerà su come finanziarlo, trattandosi di un lavoro di ampia portata. Sono tempi lunghi, però ci stiamo lavorando, così come stiamo facendo per il Puc, per il quale abbiamo richiesto un finanziamento. L’incontro con l’assessorato dell’Urbanistica al riguardo è stato molto positivo». In adesione a un bando del Plus, il Comune di Samassi ha poi presentato sei progetti di utilità sociale che coinvolgeranno soggetti percettori del reddito di cittadinanza. «Due riguardano l’ambiente, il terzo area sociale e vigilanza nelle scuole, il quarto area sociale, minori e famiglia, il quinto area sociale e persone fragili, il sesto supporto agli uffici comunali. Siamo in attesa che gli enti del terzo settore aderiscano al bando anche presentando eventuali suggerimenti relativi ai singoli progetti. Non si tratta di inserimenti lavorativi, ma dell’impiego di oltre 30 persone in attività di pubblica utilità con il coinvolgimento di soggetti terzi in accordo con il Comune».