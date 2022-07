Arena Nazzari, il sipario non si alza 

L’arena Nazzari non è disponibile e il concerto all’aperto di Edoardo Bennato, in programma il 21 luglio, si terrà al Teatro Massimo. Una grave penalizzazione sia per gli spettatori, che assisteranno allo spettacolo al chiuso anziché sotto il cielo di stelle, e per gli organizzatori costretti a sospendere la prevendita dei biglietti perché ormai è stata raggiunta la capienza massima. Non è improbabile che sia l’unico a saltare, il 6 agosto è prevista l’esibizione del chitarrista brasiliano Toquinho e non è detto che l’arena Nazzari per quella data sia disponibile.

Il silenzio

Il capoluogo della Sardegna non dispone di uno spazio all’aperto per spettacoli. Un gap al quale le giunte che si sono alternate alla guida della città non hanno saputo trovare soluzione. L’unico è, o meglio potrebbe essere, l’arena Nazzari che però a oggi è uno spazio vuoto. Così l’esibizione dell’artista napoletano “trasloca”. Per precauzioni, fanno sapere gli organizzatori di Sardegna concerti. «Siamo stati costretti a sospendere la vendita dei biglietti e a spostare il concerto dall’arena Nazzari, capace di 1.700 posti, al Teatro Massimo, 790 posti», spiega Massimo Palmas, patron di Sardegna concerti. «Una decisione provvisoria e prudenziale al fine di poter ospitare i 750 spettatori che hanno già acquistato il biglietto anche nell’eventualità che l’arena di piazza Nazzari non venga ultimata in tempo utile per il concerto».

Gli organizzatori sperano nel colpo di scena visto che giovedì è stato finalmente approvato il bilancio comunale con relativo stanziamento per l'allestimento dell’arena. Una corsa contro il tempo che si dovrà necessariamente concludere entro pochi giorni.

Neanche Marco Tullio Coco organizzatore del concerto di Toquinho dorme sonni tranquilli. «Sono molto spaventato, direi terrorizzato. La prevendita è a buon punto e siamo in piena campagna promozionale, ho già pagato il cachet, compresi i voli e gli alberghi, per l’unica data in Sardegna del musicista». Ci sono alternative? «No, il Teatro lirico ha costi molto elevati e una capienza ridotta. Spero che, come annunciato con l’approvazione del bilancio, il Comune allestisca in tempo record l’arena, non c’è tempo da perdere».