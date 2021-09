Aree verdi e biciclette nella città del futuro 

Il piano per lo sviluppo strategico dell’area vasta è stato presentato in Comune durante l’ultima riunione del Consiglio comunale, illustrato dal consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca. «Un lavoro frutto di un lungo percorso, iniziato con il mio predecessore Francesco Lilliu», la premessa di Ticca che in aula ha toccato nel dettaglio tutti i punti del piano: «Uno studio che parte dalle esigenze dei diversi territori, ma che vuole creare una realtà omogenea che unisca tutti i Comuni coinvolti».

Un percorso verde che attraversa la città e arriva sino a Molentargius, ma anche un bacino artificiale anti allagamenti, e un biodistretto per il rilancio delle produzioni locali e del territorio comunale. Sono alcuni dei progetti ambiziosi che disegnano la Selargius del futuro, contenuti nel Piano strategico della Città metropolitana appena approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di piazza Cellarium. «È un altro tassello importante per la nostra comunità», commenta il sindaco Gigi Concu dopo il via libera dell’assemblea civica selargina, «un punto di partenza che ci consente di porre le basi per lo sviluppo del nostro territorio».

In aula

Per Selargius tredici le azioni di sistema, cinque macro aree prioritarie e una sfilza di progetti che cambieranno il volto della città. «Per quanto riguarda il nostro territorio i progetti prevedono la connessione tra i parchi, con il potenziamento dei corridoi ecologici e la realizzazione di un collegamento ciclopedonale che partendo dal Riu Mortu andrà a congiungersi con la pineta di Sinnai attraversando piazza Giovanni e Terramaini. È inoltre nostra intenzione dar vita a un collegamento ciclopedonale tra l’ex Polveriera e il Policlinico, e prolungare il Parco lineare sino a raggiungere Molentargius attraversando Quartucciu», spiega il primo cittadino.

Le opere

Non solo un collegamento verde tra parchi, ma anche infrastrutture e mitigazione del rischio idraulico in tutto il territorio comunale. «Abbiamo previsto lo studio di un bacino di raccolta, che, grazie all’ausilio di nuove vasche di laminazione, permetterà di mitigare il rischio idraulico e i noti problemi del nostro territorio», sottolinea.

Il progetto

Spazio anche a un biodistretto: «Un’area dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni potranno stabilire un accordo per la gestione sostenibile delle risorse locali, partendo dal modello biologico di produzione e consumo», annuncia Concu. Fra le priorità selargine messe nero su bianco nel piano strategico metropolitano c’è anche un Asse della cultura, che da piazza Maria Vergine Assunta andrà a collegare i siti e monumenti presenti nel territorio comunale con i beni culturali di Quartucciu e Quartu, nell’ottica di una gestione associata che valorizzi al meglio le nostre ricchezze. «Puntiamo inoltre a migliorare la qualità della vita attraverso il potenziamento delle infrastrutture», aggiunge il sindaco di Selargius, «sia fisiche, penso in particolare alla metropolitana leggera, che digitali con la fibra ottica che dovrà servire tutta la città». Un piano ambizioso, che dopo il benestare della Città metropolitana nei giorni scorsi ha incassato il via libera di tutto il Consiglio di Selargius. «Ora non resta che attendere i bandi e i finanziamenti per trasformare in realtà tutti i progetti», conclude Concu.

