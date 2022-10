Aree di crisi, sussidi in scadenza a fine anno  

«Subito un incontro per discutere del futuro di Eurallumina». Dopo che l’azienda ha comunicato che il riavvio della fabbrica non avverrà prima di giugno 2025, gli assessori della Giunta Solinas Alessandra Zedda (Lavoro), Anita Pili (Industria) e Gianni Lampis (Ambiente) hanno scritto una lettera ai ministri del Mite, Gilberto Pichetto Fratin, del Mise Adolfo Urso e del Lavoro Marina Calderone, chiedendo un incontro urgente sull’Eurallumina. Tra le richieste della Regione c’è la firma del Memorandum of Understanding, l’autorizzazione dei progetti di bonifica di competenza ministeriale e il rinnovo della cassa integrazione per i lavoratori Eurallumina fino al 2025. Gli esponenti della Giunta sottolineano l’obiettivo di rilanciare i poli industriali sardi. «Un processo lungo e impegnativo - scrivono gli assessori al Governo - che richiede uno sforzo unitario di tutte le parti in causa: Governo, Regione, azienda e sindacati. In questo quadro strategico, il rilancio del polo industriale dell’alluminio di Portovesme rappresenta una delle priorità. I lavoratori dell’Eurallumina da diversi anni vivono una condizione di drammatico disagio sociale - sottolineano gli assessori – necessitano di risposte tempestive che diano una nuova prospettiva almeno in termini economici».

Aree di crisi complessa

Si è svolto ieri un incontro tra l’assessore al Lavoro Alessandra Zedda e i sindacati sulla mobilità in deroga in scadenza per i 500 operai delle aree di crisi complessa. L’assessore ha detto che per il 2023 saranno necessari 10 milioni e che ha già chiesto un incontro alla ministra, Marina Calderone. Inoltre c’è da capire se in questo caso sono applicabili le misure per l’accompagnamento alla pensione. «Su queste nuove soluzioni si dovranno fare tutte le valutazioni possibili - osserva il segretario della Uilm Renato Tocco - facendo in modo di non penalizzare nessuno». Negli anni scorsi al rinnovo delle mobilità in deroga sono seguiti mesi di ritardi nei pagamenti, con gravi disagi per gli ex lavoratori. «L’auspicio è che muovendosi per tempo - dice il segretario regionale della Fiom Cgil Roberto Forresu - si possa procedere al rinnovo degli ammortizzatori sociali senza i ritardi che purtroppo ci sono stati negli anni scorsi». Resta da affrontare la questione degli importi degli assegni. «Un problema che abbiamo già sollevato in passato, molti lavoratori arrivano a stento a 400 euro - dice Rino Barca, Fsm Cisl - speriamo si trovi una soluzione».

