Aree di crisi, salvi i sussidi ai lavoratori 

Firmato l’accordo per il rinnovo della mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi complessa di Porto Torres e Portovesme. Ieri mattina, in un incontro in videoconferenza, l’assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda ha illustrato ai segretari confederali dei sindacati i termini dell’accordo per tutto il 2021.

Servono 12,7 milioni

I lavoratori interessati sono stimati in circa 650, per un fabbisogno di più di 12 milioni e 700mila euro; ma al momento dalla ripartizione tra regioni fatta dal Ministero, alla Sardegna spettano 11 milioni e 919 mila euro. Una differenza di circa 800mila euro che potrebbe lasciare scoperti gli ultimi due mesi dell’anno. L’impegno di assessorato e sindacati è quello di monitorare l’andamento nel corso dei mesi e riunirsi a settembre per verificare le somme a disposizione.

Nel corso dell’incontro di ieri mattina l’assessora Zedda ha rimarcato l’impegno per accelerare i tempi dell’erogazione ai lavoratori, così come ha ribadito di aver sollecitato al ministero del Lavoro l’incremento dell’assegno di mobilità, ridotto a circa 500 euro per i lavoratori alla quarta deroga. Una questione cruciale, già presentata nei vari tavoli ministeriali dei mesi scorsi. Il 10 maggio verrà aperto il Sil, lo sportello informatico in cui le organizzazioni sindacali inseriranno i nominativi dei beneficiari. Poi si sbrigheranno le altre procedure con l’Inps prima di avviare i pagamenti.

L'attesa degli ex Alcoa

Tra i circa 700 ex operai in attesa di mobilità, la maggior parte sono ex Alcoa. Per tutti questi mesi hanno fatto sentire il loro disagio: da quattro mesi non percepiscono nulla. «C’è l’impegno a fare il più in fretta possibile», dice Rino Barca della Fsm Cisl, «i lavoratori sono in grande sofferenza dopo tanta attesa». Lo sblocco del decreto e la firma dell’accordo sono un risultato positivo ma i sindacalisti premono per l’adeguamento della mobilità. «È una buona notizia - dice Renato Tocco, della Uilm Uil - ma è altrettanto importante che venga incrementato l’importo». Stesso auspicio di Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil: «È essenziale che venga cambiata la norma sulla decurtazione della mobilità in deroga, non ci sono costi aggiuntivi per le casse dello Stato».

