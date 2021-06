«Area marina, la sentinella del mare» 

Pattugliamenti a terra con auto elettriche, una sonda per monitorare ogni due mesi la qualità delle acque di Capo Carbonara e corsi di educazione ambientale per i più piccoli. L’Area marina protetta, grazie ad un accordo tra il ministero della Transizione ecologica e la Guardia costiera, diventa la prima sentinella in Sardegna della sostenibilità ambientale. Ieri al porto turistico sono così state presentate tre nuove auto completamente elettriche, due Nissan in dotazione alla Guardia Costiera e una Kona (autonomia di 485 chilometri e velocità sino a 145 chilometri orari) in dotazione al direttore dell’Area marina. Una quarta, in arrivo nei prossimi giorni, sarà a disposizione del sindaco Gianluca Dessì. «Stiamo lavorando per l’ambiente dal 1998 - ha spiegato il primo cittadino - e i risultati stanno arrivando. La prossima sfida da vincere sarà quella di un territorio a zero emissioni».

L’importanza di questa sfida è stata messa in evidenza dall’ammiraglio Aurelio Caligiore («Le auto elettriche sono solo un primo passo»), dal comandante del Porto di Cagliari Mariano Valente («Le aree marine protette sono come dei tesori da preservare») e dall’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis («Villasimius sta tracciando un’ottima linea di sviluppo che sta seguendo anche la Regione»). Oltre ai mezzi elettrici, il parco marino avrà a disposizione una particolare sonda in grado di monitorare le acque del mare: «Ogni due mesi - ha detto Antonio Paretta, sottocapo di prima classe scelto della Guardia costiera - immergiamo la sonda ad un metro di profondità in tre punti prestabiliti, uno per la zona A, uno per la B e uno per la C. Vengono registrati diversi parametri come la temperatura, l’ossigeno disciolto e il Ph. Siamo partiti a gennaio, per il momento i parametri sembrano soddisfacenti. Dobbiamo però attendere un anno per confrontare tutti i dati raccolti».

All’evento hanno preso parte anche i bambini del centro ambientale Ceas. Sono stati loro a mezzogiorno a rimettere in acqua nella spiaggia de La Fortezza Vecchia una Caretta caretta di 5 anni ritrovata 15 mesi fa in fin di vita da un pescatore. Bambini che le hanno dato il nome di “Fantastic”. «È stata ritrovata - ha detto il direttore dell’Area Marina Fabrizio Atzori - con molta plastica nell’apparato digerente. L’obiettivo è che non accada più. Dobbiamo essere pionieri anche in questo unendo alla vigilanza e al controllo le lezioni di educazione ambientale».

