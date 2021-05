«Area marina? La faccia Dorgali» 

«Se altri preferiscono l’area marina protetta, sono liberi di farsela nel loro territorio con i loro operatori, se mai fossero d’accordo». Così il sindaco di Baunei Salvatore Corrias, 48 anni, risponde all’ennesima polemica legata alla gestione dei flussi turistici lungo la costa. Le sue parole arrivano dopo le dichiarazioni degli amministratori di Dorgali, stupiti dal fatto che Baunei «non abbia ancora trasmesso agli altri enti gli elaborati necessari per portare a conclusione l’iter di approvazione di questo importante strumento di gestione, valorizzazione e salvaguardia del territorio ricompreso nella perimetrazione del Sic Golfo di Orosei».

La collaborazione

Che il modello area marina protetta non sia in cima ai sogni dei baunesi è noto, e il sindaco lo ribadisce sottolineando che il Patto del Golfo, una collaborazione fattiva tra operatori e Comuni, sia l’unica strada per garantire controllo e valorizzazione. «La nostra amministrazione in questi anni ha portato avanti un modello di gestione della costa informato alla sostenibilità economica ed ecologica – rimarca Corrias -, ha coinvolto tutti gli operatori del golfo e si apre, oggi come ieri, alle amministrazioni vicine, alle quali abbiamo chiesto la disponibilità a collaborare, nell’interesse loro e dei loro operatori. Non si capisce, dunque, nonostante la nostra apertura, il perché di certe resistenze; noi, con il Patto del Golfo, stiamo proponendo un’altra cosa, un modello nostro, non calato dall’alto, già sperimentato sulle nostre calette, dove abbiamo varato un numero chiuso da gestire con criteri di equità e di proporzionalità».

Le reazioni

Stupito per le affermazioni degli amministratori dorgalesi anche l’assessore al Turismo, Ivan Puddu, 44 anni. «Auspico che sui tavoli istituzionali e tecnici si continui il percorso intrapreso sin da gennaio – dice – perché gli operatori di tutto il golfo hanno bisogno di certezze e l’amministrazione di Baunei ha la necessità di garantire sicurezza e sostenibilità nella fruizione di spiagge delicate - e a numero chiuso - come Cala Mariolu, Ispuligidenie e Cala Biriala, dove è sempre il sindaco il responsabile di salute e sicurezza dei visitatori».

Il progetto

L’idea di un Patto del Golfo tra tutti i Comuni che hanno nelle spiagge il piatto forte dell’offerta turistica prende corpo all’inizio di marzo in un incontro coordinato da Puddu al quale parteciparono, con atteggiamento possibilista e costruttivo, il sindaco di Dorgali, Maria Itria Fancello, quello di Orosei, Nino Canzano, il collega di Tortolì, Massimo Cannas, con l’assessore al Turismo, Michela Iesu, e Antonello Bellu, assessore al Turismo di Siniscola. Presto si vedrà se il Patto del Golfo sopravviverà alle polemiche.

