Area camper, sì all’unanimità del Consiglio  

«La mozione è nata dalla necessità di soddisfare il bisogno di servizi indispensabili da parte dei camperisti, che sempre più numerosi transitano dal nostro Comune», spiega il consigliere di Impari Marcello Pistis. Una mozione che si rivela anche un’opportunità per «la presenza di un finanziamento regionale sino a 50 mila euro per i Comuni che scelgano di dotarsi di un'area attrezzata: è un qualcosa che bisogna assolutamente sfruttare», continua. Tutti questi fattori hanno contribuito a creare un clima di intesa che è culminato con l’approvazione unanime dell’idea contenuta nei programmi delle liste ma che non era stata riportata nel documento unico di programmazione (Dup), e quindi non ancora in agenda. «Ora ci auspichiamo che, a questa condivisione, seguano un progetto e gli atti necessari», dice ancora Pistis.

La scarsità di aree di servizio sul territorio ha fatto scattare la richiesta della minoranza che ha preso atto del fatto che la zona è attraversata da numerosissimi camperisti che vogliono raggiungere le località della costa arburese. Questi turisti acquistano nei negozi, visitano i siti di interesse ma non trovano la disponibilità di aree attrezzate per il rifornimento d’acqua, la ricarica elettrica, lo scarico delle acque nere e il conferimento dei rifiuti. La prima area di sosta attrezzata si trova a Piscinas, la successiva nell’Oristanese. «Noi garantiamo agli imprenditori che vogliano investire in questa attività tutta la disponibilità a creare insieme le migliori condizioni affinché la si possa sviluppare», afferma l’assessora al Commercio Stefania Atzei.

Un Consiglio straordinario che getta le basi per il futuro dell’economia guspinese. La mozione per la realizzazione dell’area camper, presentata dal gruppo opposizione Impari, trova anche il consenso della maggioranza. Può dunque iniziare il percorso che porterà, col tempo, alla sua creazione.

La logica

La proposta

I luoghi

Ora c’è da individuare a zona in cui realizzare l’area camper: si parla dell’area delle casermette a Su Legau, ai piedi del Colle Zeppara, collegata all'asse mediano cittadino e in prossimità dei basalti colonnari.

Gli altri punti

Durante la seduta sono stati votate e approvate la validazione piano economico finanziario Tari 2022/2025, l’approvazione delle tariffe e il piano delle scadenze. Le tariffe restano sostanzialmente invariate e il pagamento potrà essere effettuato in 4 rate, a novembre e dicembre 2022, a gennaio e febbraio 2023, dando la possibilità al contribuente che opti per il versamento in unica rata di effettuarlo entro il 31 dicembre.

