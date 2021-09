Area artigianale, allarme furti 

È di nuovo allarme furti nella zona industriale di Sa Serrixedda. I malviventi hanno agito nella notte tra sabato e domenica in via Gavino Pes. Dopo avere tentato l’incursione in un paio di attività hanno messo a segno il colpo in un’autocarrozzeria da dove, dopo avere scassinato la serratura e rovistato negli uffici, sono riusciti a rubare due auto che si trovavano nel parcheggio in attesa della riparazione: una Alfa 147 e un fuoristrada della Fiat.

Rintracciarli non sarà affatto facile: prima di andare via hanno rubato l’hard disk delle telecamere che ovviamente li avevano ripresi. Nella vicina officina si sono invece limitati a imbrattare una Mercedes con dell’olio motore. Non è la prima volta che l’autocarrozzeria finisce nel mirino dei teppisti: era già successo lo scorso aprile e in quell’occasione erano riusciti a portare via ricambi e attrezzatura varia e avevano tagliato anche i catalizzatori di alcune auto.

I titolari delle attività si sono accorti di quando successo soltanto ieri mattina, quando si sono recati nell’autocarrozzeria, chiusa di sabato, per prendere alcune cose. Ed è in quel momento che hanno fatto l’amara sorpresa. Da qui hanno lanciato subito l’allarme alle forze dell’ordine e nel pomeriggio hanno sporto denuncia.

Problema sicurezza

Torna così la paura in un’area artigianale dove il problema della sicurezza era stato denunciato più volte. Ogni tanto i ladri fanno terra bruciata e creano danni agli imprenditori. Qualche tempo fa avevano portato via un fuoristrada, un gruppo elettrogeno, un motopicco e attrezzatura varia da un’azienda. L’intenzione era di fare un contratto con una ditta di vigilanza per tenere la zona sotto stretta sorveglianza, ma i costi erano poi risultati difficili da sostenere. E sebbene sia stata sbloccata la questione del centro servizi i problemi da affrontare sono ancora tanti.

L’area artigianale, com’è noto, è una realtà realizzata soltanto a metà. Nei 44 lotti assegnati dall’amministrazione, soltanto venti imprenditori hanno costruito i capannoni. Gli altri, per via della crisi e delle difficoltà emerse, hanno rinunciato così restano distese di terreni che avrebbero dovuto accogliere quello che invece non c’è. Eppure nel 2005, cinque anni prima della nascita della zona industriale, erano oltre duecento le attività artigianali rumorose da spostare dal centro urbano e tutte avevano fatto richiesta di un lotto.