Ardia, nasce il Centro di documentazione 

Ardia protagonista 365 giorni l’anno a Sedilo. Sarà possibile con la creazione del Centro documentale dedicato all’importante kermesse in onore di Costantino Imperatore. La sfrenata corsa a cavallo, la corsa a piedi, le emozioni che l’Ardia suscita ma anche aspetti meno noti della corsa e che scandiscono i tempi della festa a Sedilo, ad iniziare dal momento della nomina delle pandele sino ad arrivare ai giorni clou, quando il santuario si riempie di migliaia di turisti e fedeli in arrivo da tutto il mondo.

I fondi

Tutto confluirà nel Centro di documentazione dell’Ardia che verrà realizzato dove oggi sorge l’anfiteatro comunale, accanto al Museo del territorio, vicinissimo a Su Fronte Mannu, uno dei luoghi simbolo prima dello svolgimento della corsa. Sarà possibile grazie ai fondi arrivati a Sedilo con la programmazione territoriale, portata avanti con il programma “Vivi Bargui” che vede insieme le Unioni dei comuni di Guilcier e Barigadu. A Sedilo sono stati assegnati 710 mila euro, denaro che in un primo momento era stato destinato in parte al Centro di documentazione dell’Ardia e in parte a interventi al santuario di San Costantino. Questi ultimi però, in questi anni, sono stati eseguiti con altri fondi trasferiti dalla Regione. Da qui la scelta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Pes di chiedere alla Regione di rimodulare quel finanziamento, cambiando in parte la destinazione d’uso e concentrando tutte le somme sul Centro di documentazione dell’Ardia.

La Regione

E nelle scorse settimane è arrivato l’ok della Giunta regionale che ha preso in esame la situazione e rimodulato l’intervento nella parte che riguarda appunto Sedilo. «L’obiettivo – si legge nella delibera regionale – è quello di estendere all’intero anno, al di là dei giorni in cui si svolge la festa, la possibilità di scoprire l’unicità dell’evento, potendo godere di un racconto per immagini, documenti e altre rappresentazioni allestito in uno spazio dedicato e funzionale».

Il sito

Cuore dell’intervento sarà l’anfiteatro comunale. La parte che oggi ospita le gradinate sarà coperta e destinata ad accogliere un centro convegni con circa 300 posti a sedere. La parte sottostante accoglierà invece il Centro di documentazione dell’Ardia. Diversi anni fa, nei locali dell’asilo vecchio in pieno centro in paese, era stato allestito il museo dell’Ardia. Di fatto non ha funzionato e ora si punta a spostare in un’unica area, oltretutto a ridosso della strada che conduce al santuario, il polo museale dove è già presente il museo del territorio. «Abbiamo lottato per concentrare le risorse a disposizione su questo progetto. Ci permetterà di avere un polo museale di rilievo e una sala congressi importante al centro dell’Isola», conclude il sindaco Salvatore Pes. Al momento il Comune dispone del progetto di fattibilità tecnica -economica.

RIPRODUZIONE RISERVATA