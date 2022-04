Ardia, grande attesa per le pandele 

Settimana di grande attesa quella che si sta vivendo nella comunità sedilese per le scelte del parroco don Battistino Mongili sui capi corsa per l’Ardia 2022. L’ufficializzazione è prevista, come da consuetudine, durante la messa solenne del giorno di Pasqua: il sacerdote comunicherà dall’altare il nome della prima pandela e dei suoi aiutanti.

Le previsioni

In paese nessuno ovviamente si sbilancia sull'identità dei prescelti, ma qualche nome con più insistenza di altri inizia a girare di bocca in bocca. I frequentanti del bar dove si partecipa al totopandela e che hanno visto i nomi apposti nel cartello, firmando anche il pronostico, non nascondono i più gettonati. Sono quelli di Antonio Carboni e Mario Chessa, entrambi esperti cavalieri e allevatori. A proposito di quest’ultimo, si dice pure che fosse stato prescelto per guidare l’Ardia 2020, ma poi non si fece più la manifestazione per l’emergenza Coronavirus e il parroco non rese nota alcuna scelta. A domanda specifica se il nome di Chessa fosse due anni fa quello giusto, don Mongili risponde cortesemente ma in maniera altrettanto ferma: «Queste sono solo voci raccolte in strada». Insomma, per sapere chi sarà il successore di Daniele Meloni, guida dell’Ardia 2019, si dovrà aspettare appena qualche giorno.

L’attesa

Certo è che l'attesa per la nomina del capocorsa questa volta è più forte di altre, se non fosse perché la pausa imposta dal Covid ha avuto l’effetto di incuriosire in modo molto diverso rispetto alle altre edizioni. In paese intanto il clima dell’Ardia si fa sempre più evidente e anche camminando per le vie del centro si notano diversi cavalli in giro. Pur in attesa della nomina per la triade di testa della corsa, la macchina organizzativa dell’evento è già in moto con il coinvolgimento di tutti i soggetti chiamati a svolgere un ruolo importante. «Stiamo già lavorando da tempo», evidenzia Franco Putzulu, presidente dell’associazione Santu Antinu. «Insieme al Comune stiamo provvedendo alla pulizia della corte, mentre nella stessa pista è stata sistemata già della terra. La prossima settimana saranno concluse le opere al santuario di San Costantino e potremo iniziare il riordino degli spazi circostanti. Si sta lavorando sulle assicurazioni, mentre è avviata anche la predisposizione del programma dei festeggiamenti civili con le diverse agenzie di spettacolo che iniziano a fare le loro proposte».