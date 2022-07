Ardia fatale per un cavallo 

Un malore improvviso, un cavallo si accascia e sull’Ardia di Santa Maria della Rosa piomba la tristezza. La manifestazione ieri mattina è finita in anticipo e nel peggiore dei modi: il cavallo è stato stroncato da un infarto, inutili i soccorsi da parte dei veterinari. Nessuna conseguenza per il cavaliere a parte la disperazione per la morte dell’animale. L’Ardia è stata subito interrotta.

L’imprevisto

Dopo la corsa di mercoledì dedicata a San Pietro e Paolo, ieri spazio alla festa per Santa Maria della Rosa organizzata dal Comitato e dall’associazione dei cavalieri. Dopo la benedizione dei cavalieri, intorno a mezzogiorno è iniziata la corsa che prevede tre giri in senso orario e tre in direzione opposta intorno alla chiesa in periferia, poi la corsa in uno sterrato. Erano già stati fatti i primi due giri, poi all’inizio del terzo il cavallo si è accasciato su un fianco, il cavaliere diciottenne è subito sceso e ha cercato di soccorrerlo. Corsa ferma, veterinari in campo per cercare di salvare il povero animale. Tutto inutile, non c’è stato nulla da fare. Forse il caldo può aver contribuito ma sarà la relazione dei veterinari della Asl a fare chiarezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Seneghe.

Festa finita

La corsa non è più ripartita, troppa la tristezza sia tra i cavalieri sia tra il pubblico che stava assistendo a una delle manifestazioni più attese e sentite a Seneghe. «È stato un momento veramente brutto per tutti noi – commenta la sindaca Albina Mereu che stava seguendo l’Ardia – purtroppo non si è potuto fare nulla per salvare il cavallo, i veterinari hanno parlato di infarto fulminante, ora aspettiamo la relazione». La sindaca precisa che la manifestazione è stata organizzata seguendo tutte le norme previste per le corse a cavallo, «gli animali sono stati visitati anche ieri mattina ed era tutto regolare».