Ardia, al galoppo le scommesse 

Ardia si, Ardia no. Anche quest'anno si sfoglia la margherita per comprendere se si terrà la spericolata corsa a cavallo del 6 -7 luglio, tanto cara non solo ai sedilesi. La cosa certa è che nei giorni scorsi coloro che curano l’organizzazione della festa religiosa e civile, e cioè il sindaco Salvatore Pes, il parroco don Battistino Mongili e l'associazione Santu Antinu guidata da Franco Putzulu, si sono incontrati per ragionare sul da farsi.

L’incontro

Dal confronto è emersa la volontà di assumere una posizione comune in merito allo svolgimento della manifestazione. «L'obiettivo resta ovviamente quello che l'Ardia si svolga nella maniera tradizionale – afferma il sindaco Salvatore Pes - ma ci siamo trovati d'accordo anche sulla possibilità di valutare, più avanti, eventuali soluzioni di altro tipo, nel caso in cui, come per la Sartiglia di Oristano, la situazione Covid non consentisse lo svolgimento storico». Il parroco sta già intanto pensando al nome del capocorsa da attingere, come di consueto, dallo storico registro in suo possesso per scegliere la prima bandiera: selezione fra i cavalieri che negli anni si sono candidati per guidare la corsa che ricorda la battaglia di Ponte Milvio, dove Costantino sconfisse le truppe di Massenzio dopo la celebre visione, “In hoc signo vinces”.

La scelta

«Il giorno di Pasqua – conferma don Mongili - ufficializzerò il nome delle prime tre bandiere». La prima uscita dei capicorsa è invece prevista, come consuetudine, in occasione della processione di Sant'Isidoro. La condivisione delle scelte sarà ora inevitabilmente portata al vaglio della Prefettura, che ancora non ha analizzato la questione, considerato che il prefetto Fabrizio Stelo e i suoi più stretti collaboratori sono impegnati nella gestione dell’emergenza profughi provenienti dall’Ucraina.