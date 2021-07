Ardia a piedi, santuario vuoto 

Niente festa e folla colorata oggi per l’Ottava a Sedilo. Per il secondo anno consecutivo, come già accaduto il 6 e 7 luglio scorsi, il santuario di San Costantino non vivrà le emozioni che l’Ardia ha sempre offerto. Che sia a cavallo o a piedi, per i sedilesi, non cambia l’intensità dei sentimenti che la corsa in onore del Santo guerriero suscita. Ma il Covid e l’emergenza sanitaria da esso determinata, anche stavolta ha avuto la meglio e nulla si è potuto fare per trasformare un destino che certo, a chiusura delle manifestazioni per San Costantino nel 2019, nessuno poteva neanche lontanamente immaginare. Solo la guerra riuscì a fermare l’Ardia. A frugare tra gli archivi non si trova nulla, ma a Sedilo tutti sanno che sino alla comparsa del Covid la corsa saltò solo nel 1943, quando gli uomini erano al fronte a combattere.

La devozione

In tempi normali oggi sarebbe stato un gran vociare, un’immagine da togliere il fiato con il grande esercito umano pronto a calcare la terra del santuario. Uomini, donne e bambini che da Su Frontigheddu imboccano veloci l’arco, risalgono verso la chiesa per compiere i giri votivi prima della nuova corsa verso Sa Muredda. Il tutto accompagnato dal duro lavoro delle scorte che non risparmiano colpi di bastone a quanti azzardano il sorpasso delle pandele. Ricordi. Oggi il santuario non rivivrà questi momenti. In previsione c’è solo la celebrazione della messa alle 11.

I protagonisti

«Non poter correre l’Ardia è un dispiacere, questo è il sentimento che prevale. Nessuno nel 2019 si sarebbe aspettato niente del genere. Ma le regole vanno rispettate», dice Salvatore Meloni, l’ultimo, nel 2019, ad aver impugnato lo stendardo giallo oro vestendo i panni di Costantino Imperatore. «Io mi ritengo molto fortunato – prosegue – per averla potuta fare. Mi dispiace per coloro che ora non potranno essere investiti di questo ruolo». Stesso pensiero per Giuseppe Pes, prima pandela dell’Ardia a piedi nel 2017: «È chiaro che il dispiacere c’è, sia per l’Ardia a piedi che per quella a cavallo. Ma non si può fare niente, nessuno di noi poteva prevedere il Covid. Aspetteremo l’anno prossimo». Sulla stessa linea il vice presidente dell’associazione Santu Antinu. «Finito il 2019 mai avremmo pensato che per il 2020 e il 2021 non ci sarebbero state le manifestazioni – dice Angelo Porcu. È una mancanza che viviamo, ma non dipende da noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA