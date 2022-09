Arcipelago assediato dalle barche 

Un’estate ancora in corso, iniziata prima rispetto al passato e che molto probabilmente proseguirà per diverse settimane, con una presenza nelle acque del Parco Nazionale di La Maddalena particolarmente significativa. «Da maggio c’è stato un incremento, per quanto riguarda il diporto, per non parlare di giugno», afferma il direttore, Giulio Plastina. Massicce presenze ci sono state a luglio e ad agosto, come sempre e anche di più, «ma sembrerebbe che la stagione si stia allargando ai mesi di settembre e anche di ottobre». Che poi sono i periodi migliori, questi di spalla, per i diportisti, «che potrebbero godere molto di più del bene ambientale, in un periodo nel quale tutto è più bello, ti godi una natura che non devi condividere con molte altre persone e dove tutto costa meno. Rispetto al numero di 2500 autorizzazioni giornaliere - afferma ancora il direttore Plastina - sarei lieto di avere 200.000 imbarcazioni ma distribuite su 250 giorni».

Assalto alle isole

Il buon andamento della stagione viene confermato dal comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Renato Signorini, che con i suoi uomini e sui mezzi vigila, tra le altre incombenze, sulle acque del Parco. «Credo che la stagione stia andando molto bene, con una fortissima ripresa della nautica da diporto, le barche sono notevolmente aumentate. Ad agosto ci sono state giornate nelle quali nel Porto della Madonna, tra Budelli, Razzoli e Santa Maria, erano presenti centinaia e centinaia tra natanti, imbarcazioni e navi da diporto».

Violazioni e controlli

I grandi numeri di presenze proporzionalmente comportano maggiori violazioni delle normative vigenti nonostante i controlli, intensificatisi durante l'estate con l’elevazione di parecchie sanzioni. Molti degli interventi da parte della Guardia Costiera si effettuano in base a segnalazioni ricevute: «La gente è stanca di vedere l’inciviltà, la maleducazione, la sporcizia, i comportamenti pericolosi». Condotte scorrette, irresponsabili, imprudenti, sono però di una minoranza, sottolinea il comandante Signorini. «Nella maggior parte dei casi c’è una fruizione assolutamente serena, ecocompatibile, diportistica nel senso di andare in barca per piacere e per divertirsi. È vero che ci sono delle infrazioni sanzionate, degli incidenti, ma il numero degli utenti del mare nell’Arcipelago è enorme. Le criticità emerse fino ad ora rappresentano una piccola parte rispetto ad una maggioranza di persone che si godono l’estate nel pieno rispetto delle regole».