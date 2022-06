Arcadia, in aula ricordi sbiaditi 

Diciannove anni esatti dall’attentato al Circolo An di Olbia, diciotto dalle azioni dimostrative di Nuoro e altrettanti dalle rivendicazioni (comunicati a giornali e tv) delle bombe: troppo tempo per raccontare tutto in aula, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari. Il processo è quello sull’ondata di attentati e azioni dimostrative attribuite alla formazione A Manca Pro S’Indipendentzia. Ieri è emerso, in mondo ancora più chiaro, che i testimoni non sono nelle condizioni di descrivere i fatti in aula. Il pubblico ministero ha dovuto utilizzare i verbali delle dichiarazioni rese dai testi durante le indagini, solo in questo modo è stato possibile ricostruire i fatti. Una situazione che ovviamente non favorisce un andamento lineare e proficuo del dibattimento. Anche gli investigatori stanno trovando difficoltà a rimettere insieme i pezzi dell’operazione Arcadia, a quasi due decenni dai fatti. L’inchiesta della Digos riguarda una lunga serie di attentati terroristici avvenuti nell'Isola tra il 2002 e il 2004, rivendicati dalle sigle Oir e Npc. Nel 2006 l’attività della Digos si concluse con l’arresto di una decina di persone.

«Non ricordo»

Secondo il pm Paolo De Angelis, l’associazione era finalizzata a mettere a segno «attentati contro obiettivi istituzionali, sindacali, economici e personalità rappresentative di varie istituzioni». Il fatto è che i giudici stanno ascoltando testimonianze “a singhiozzo”. Uno dei testi che ha fornito elementi tutto sommato chiari alla Corte, è l’olbiese Marco Buioni, nel 2003 esponente di Alleanza Nazionale. Il teste ha raccontato l’atto dimostrativo contro il circolo olbiese di An, nella centralissima via Principe Umberto. «Venne danneggiato – ha detto Buioni – il terrazzo dell’appartamento che ospitava il circolo e l’unità esterna del condizionatore d’aria». Era il luglio del 2003.

Sono stati rievocati anche gli attentati a Confindustria di Nuoro (ieri ha deposto l’allora presidente Michelino Denti) e alcuni giornalisti hanno raccontato come e quando ricevettero telefonate e comunicati di rivendicazione, ad esempio delle azioni dimostrative contro l’onorevole Mario Diana e l’ufficio elettorale dell’allora consigliere regionale di An, Bruno Murgia. I non ricordo sono stati il ritornello delle deposizioni, si è arrivati al limite delle condizioni minime per l’esame dei testi.

Il caso Nurra