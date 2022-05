Arbusti per salvare San Gemiliano  

Su una superficie di 7.320 metri quadri a rischio erosione sul promontorio di San Gemiliano saranno seminate specie leguminose e arbusti. I macchinari entreranno in funzione per irrorare una miscela d’acqua, sementi, concime, collanti e prodotti fitormonici utili a tamponare il pericolo accertato dagli esperti. Quel tratto di costa lo sta divorando il mare e dunque, con lo scopo di aumentare la stabilità delle pendici, il Comune interviene con un investimento di 530 mila euro, risorse erogate nel 2017 dal ministero dell’Ambiente per tutelare il territorio dal rischio idrogeologico. In più, la tecnica adottata per salvare il promontorio prevede un drenaggio sull’interezza delle aree di intervento e la realizzazione di un rivestimento in rete metallica a doppia torsione, galvanizzata e plastificata, e biostuoie.

Ogni giorno le onde ingoiano granellini di sabbia e di roccia favorendo l’arretramento della linea costiera. I pericoli di scoscendimento emergono nella zona della torre di San Gemiliano, altro patrimonio storico-culturale osservato a vista per le criticità di tenuta del terreno circostante. I denari per tutelare il territorio dal rischio idrogeologico sono stati trasferiti (2017) dal ministero dell’Ambiente all’assessorato regionale ai Lavori pubblici. L’anno successivo i fondi sono scivolati sui conti del Comune che ha avviato il processo di progettazione affidandosi a uno studio ingegneristico di Roma. «Il materiale roccioso che costituisce i versanti di San Gemiliano - scrivono i geologi nella loro relazione - mostra una fratturazione diffusa e nell’area è riconoscibile la presenza di numerosi massi potenzialmente instabili». Per i lavori effettivi restano 349 mila euro e nei giorni scorsi il Comune ha avviato una procedura aperta per la realizzazione dell’intervento.

impresa che s’insedierà nel futuro cantiere metterà a dimora la rete metallica a maglie esagonali applicando un reticolo di funi ancorate alla roccia. Con il passare degli anni il mare ha aggredito il costone risucchiando miliardi di micro particelle di detriti, riducendo sensibilmente il versante di via Cattaneo. A illustrare la finalità del progetto da mezzo milione di euro sono gli stessi esperti: «Gli obiettivi consistono nella realizzazione di interventi utili a mitigare il fenomeno di erosione e scoscendimento del promontorio e aumentare la sicurezza dei luoghi. Il tutto nel rispetto del paesaggio e dei vincoli ambientali».