Arbus torna al voto dopo la crisi: sfida tra vicesindaci 

A distanza di 18 mesi dalle ultime amministrative, i cittadini tornano al voto per scegliere il nome di colui che guiderà il paese per i prossimi cinque anni. Un ritorno inaspettato ma obbligato dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale con le dimissioni della maggior parte dei consiglieri che ha fatto crollare il sindaco del centrodestra Andrea Concas.

Per la prima volta dopo 40 anni non è più il Piano urbanistico il protagonista della campagna elettorale di Arbus: per il voto del 12 giugno la parola chiave è il Pul, importante per un paese che respira ossigeno e turismo lungo i 47 chilometri della Costa Verde. Ed è il Piano del litorale l’anima dei programmi dei candidati alla fascia tricolore, due ex vicesindaci: Paolo Salis, 48 anni, ingegnere, ha ricoperto l’incarico fino a febbraio, Michele Schirru, 31 anni, impiegato alla Legacoop Sardegna, alter ego di Antonello Ecca dal 2015 al 2020. Di fatto due coalizioni civiche, senza bandiere, ma alle spalle ci sono la forza e l’appoggio di alcuni partiti storici, rispettivamente di centrodestra e di centrosinistra.

La crisi

E la crisi politica in atto sta condizionando la corsa alle urne. I nomi degli aspiranti consiglieri sono stati tenuti segreti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali. La stessa campagna elettorale si gioca con la visita porta a porta agli elettori dai due aspiranti sindaci, dai 34 candidati consiglieri comunali, 15 donne e 19 uomini, la più giovane, Chiara Desideri, ha 22 anni, i più anziani 66, Agostino Pilia, Annarella Zedda e Carlo Vinci. Solo ieri, in tarda serata e per la prima volta, Salis e Schirru si sono presentati al pubblico in un confronto tv. Caute promesse, proposte e idee di sviluppo tante, grazie ai fondi del Pnrr. Domani seguirà la presentazione della lista “Avanti Arbus” di Michele Schirru e martedì “Impegno in Comune” di Paolo Salis.

Il litorale

Negli ultimi giorni, ciascuna squadra ha iniziato a uscire allo scoperto, cercando di recuperare l’incertezza degli elettori, combattuti se andare a votare o il giorno “scappare da Arbus“ come in tanti hanno scritto su social. Comunque vada, l’impegno dei futuri inquilini del Municipio parte dall’ufficializzazione del Puc sul Buras. Stabilito il limite massimo di nuove volumetrie sulla Costa Verde, ora l’impegno comune è approvare il Piano del litorale. Regole certe agli stabilimenti balneari, anche in vista dei bandi del 2024, anno che porrà fine alle continue proroghe sulla sabbia: da Pistis a Scivu, passando per Torre dei Corsari, Tunaria, Portu Maga, Piscinas. E dopo più di due anni di pandemia e l’inevitabile ricambio generazionale, con i tanti giovani che per la prima volta si affacciano alla politica attiva, Salis e Schirru elencano le necessità dei cittadini e quindi dei votanti.

Schirru

«L’obiettivo -dice Schirru- è riportare la buona politica al centro dell’attenzione, invogliando i cittadini a partecipare. Una carta vincente per l’ordinaria amministrazione e per la massima efficienza dei servizi». Scorrendo l’elenco delle cose da fare, si sofferma sull’assunzione di nuovo personale; la realizzazione dell’Ecoparco Dune di Piscinas; la viabilità costiera a prova di turismo tramite un piano interistituzionale; maggiori servizi e di qualità sul litorale. «Per il centro urbano, un occhio di riguardo al possibile rilancio della Pineta comunale come grande parco urbano e fra le priorità le opere pubbliche di riqualificazione». Inevitabile lo sguardo a «una Comunità Energetica e a un progetto che sappia coniugare turismo, agroalimentare e ambiente».

Salis

La premessa è «completare il precedente programma arricchendolo dalle proposte dei componenti la lista». Salis ricorda il momento storico che viviamo dove «il governo locale non deve sostituirsi alle iniziative private, ma valorizzarle al fine di creare opportunità economiche per il paese».

Idee chiare sui primi passi «grazie dalla disponibilità dei fondi arrivati dalla Regione: oltre due milioni di euro e 700 mila delle servitù militari. In campo poi il nascituro cantiere forestale della Costa Verde, la programmazione territoriale con risorse regionali, nazionali e comunitari. Non mancherà l’attenzione alla quotidianità, riconoscibile nel decoro urbano, strade pulite e percorribili in sicurezza, servizi efficienti e dialogo costante tra amministratori e cittadini».

