Arbus, mare pericoloso e nessun bagnino 

Il corpo senza vita di Fernando Porcu, il papà eroe di 61 anni, per cinque ore in riva al mare, coperto da un telo rosso, morto per salvare la figlia e l’amica nelle acque di Gutturu’e Flumini, litorale di Arbus, ha riportato d’attualità le polemiche sulla sicurezza lungo i 47 chilometri della Costa Verde.

Il dolore struggente e l’espressione smarrita dei familiari, il pianto disperato delle figlie sono scene che non si potranno cancellare. I bagnanti compatti: «Servono torrette e addetti alla sorveglianza». La consigliera di minoranza. Emanuela Paschino: «Occorre un atto di coraggio e voltare pagina». Il sindaco, Andrea Concas: «Ci siamo subito mossi per verificare se alle strutture ricettive della Costa siano stati consegnati i defibrillatori acquistati nel 2018. Diversamente provvederemo».

I servizi

Un uomo, un operaio modello del Comune di Villamar, soprattutto un padre premuroso, dal cuore buono, quel cuore che l’amore per i figli ha fermato per sempre. Poca voglia ieri sulla spiaggia di commentare l’accaduto. Si parla del gesto di un padre: «Solo il coraggio e la determinazione di persone come Porcu fanno uomini eroi», dice Giuseppe Floris.

Un dramma collettivo che ha lasciato spazio alla riflessione e ancora di più alla rabbia per un morte che si sarebbe potuta evitare. «Non c‘era una bandiera rossa - incalza Giovanni Peddis - a segnalare il pericolo, solo un cartello all’ingresso in uno dei tanti ingressi. Delle torrette neppure l’ombra. Alle 14, quando i bagnanti pochi, c’era il deserto».

I soccorsi sono arrivati grazie ad una catena umana col telefonino in mano: telefonate alla Capitaneria di porto, ai carabinieri, al 118, all’ex gestore della pagina facebook “Salvamento al mare Arbus”, a conoscenti ed amici delle case del villaggio.

I bagnini

Da qualche mese spiagge affollate e non controllate, il salvamento resta in alto mare. La commissione che dovrebbe verificare i requisiti delle imprese disponibili a gestire il servizio è stata nominata venerdì. Lunedì la ripresa dei lavori. I bagnini arriveranno il primo luglio? I miracoli a volte accadono. Intanto la parola d’ordine è «rompere col passato». Anche per l’assessore regionale con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis, di Arbus: «I litorali non sono tutti uguali, la pericolosità della zona occidentale è nota. Arbus, Buggerru e Bosa non sono Villasimius. È attivo un tavolo per sostenere i Comuni con litorali dove la sicurezza richiede più risorse. Ad Arbus già dallo scorso anno è stato concesso un contributo di 39 mila euro, al fine di prorogare il servizio a settembre».

Le polemiche

«Da vent’anni – incalza il gestore di uno stabilimento balneare, Franco Caddeo – i servizi pubblici sulla Costa Verde sono un miraggio. Si svegliano a luglio col salvamento a mare. E gli altri mesi? Spetta a noi farcene carico. Passerelle, bandiere rosse, cassetta di pronto soccorso, informazioni, docce, bagni, pulizia della spiaggia, accoglienze dei turisti e altro ancora sulle nostre spalle». I

l consigliere di opposizione, Luciano Aru, fino ad ottobre sui banchi della maggioranza, richiama l’attenzione sui soldi incassati dalla Costa Verde e sui servizi non resi. carenti: «La mia non vuole essere una posizione di parte, ma giustizia sociale. I proprietari delle villette estive pagano Imu e Tari, un bel tesoretto nelle casse del Comune da investire in servizi e opere nei villaggi turistici. Invece ? Resta tutto Arbus. Sul litorale le briciole. La gente sulla spiagge continua a morire e nulla si muove».

La consigliera Paschino incalza: «Inammissibile aprire le buste delle offerte a fine giugno per gestire la sicurezza in acqua. Neppure il Covid-19 è riuscito ad accelerare i tempi. E la gente muore».

Le tragedie

A fotografare la pericolosità del mare di Arbus bastano i numeri: nel 2020 i bagnini hanno effettuato cinquanta salvataggi, undici bagnanti erano a rischio annegamento, cinquecento soccorsi fra ferite, escoriazioni e cadute. «Talvolta la sorveglianza non basta. Non possiamo dimenticare i morti anche in presenza dei bagnini, come non dimenticheremo il papà di Villamar. La prudenza vale più di un esercito di bagnini», conclude Concas.

Non c’era neanche una bandiera rossa per segnalare il pericolo