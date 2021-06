Arbus, il Comune cerca parcheggiatori «che parlino italiano» 

Per la prima volta parcheggi a pagamento a Funtanazza, area di proprietà dell’ex governatore Renato Soru. Non solo: dopo trent’anni, lo stesso Soru ha negato al Comune di Arbus lo spazio per le strisce blu a pochi passi dalla spiaggia di Scivu. E le sorprese sul litorale della Costa Verde non finiscono qui: il Comune ha deciso di gestire direttamente i parcheggi lungo il resto del litorale. Mezza rivoluzione dell’area sosta inaspettata e non gradita, soprattutto dai giovani parcheggiatori di Piscinas, in attesa del lavoro stagionale. «Che tristezza: ci siamo illusi che l’esperienza fosse un requisito importante, invece conta saper parlare bene l’italiano», commenta Luca Onnis. Lo dice il bando comunale.

Piscinas e Pistis

Sono le uniche spiagge ancora prive di parcheggi a pagamento. Il ritardo è scritto negli atti del Comune: un bando di gara deserto e poi una manifestazione d’interesse, con l’aggiudicazione del servizio ad un’agenzia. A sollevare perplessità e dubbi sono stati i requisiti per l’assunzione del personale: patente B, diploma di maturità, ottima comprensione dell’italiano . Esperienza? Nessuna.

Per i giovani parcheggiatori degli anni passati, tutti ragazzi di Arbus, su precisa richiesta del bando, una doccia fredda. «Ho lavorato a Piscinas - ricorda Eleonora Isu - ero l’unica diplomata del gruppo. Sicuramente studiare è importante, ma non per guidare un automobilista nelle strisce blu».

Il collega Onnis aggiunge: «Per fare il parcheggiatore serve resistere al sole. Cosa c’entra l’italiano? Ci sentiamo discriminati e umiliati in casa nostra». Incalza Sabrina Atzeni: «Quest’anno il lavoretto stagionale non fa per me. Esclusa perché non ho il pezzo di carta in mano. Prima davano la precedenza ai ragazzi di Arbus, dopo il Covid-19 benvenuti tutti».

Funtanazza

Circa mezzo secolo fa Funtanazza era la colonia estiva per i figli dei minatori di Montevecchio e solo loro potevano entrare. Da qualche giorno la sbarra d’ingresso è di nuovo in funzione: si solleva alle 8 e si abbassa alle 20. Una guardiola impone l’alt agli automobilisti, strappa i biglietti per il parcheggio: 6 euro per le auto, 4 per i motocicli, 12 per i camper. Sconti per i residenti di Arbus che arrivano in macchina: pagano due euro.

La gestione è affidata ad un imprenditore di Arbus, Rossano Vacca, cui Soru ha concesso in comodato d’uso gratuito l’area- sosta di Funtanazza e di Scivu. «Il progetto - spiega Vacca - innanzitutto crea posti di lavoro, al momento sette. Da non dimenticare che Funtanazza, per diverse stagioni, è stata terra di nessuno. I campeggiatori abusivi padroni assoluti, ovunque rifiuti abbandonati dai bagnanti incivili. Un danno ambientale e di immagine a una perla del Campidano che non possiamo permettere. Ora c’è un servizio. Si paga. Nessuno lavora gratis».

Un dipendente dell’ex villaggio Valtur, Piero Porta, condivide: «La Costa Verde ha bisogno di servizi per il tanto sospirato sviluppo. I controlli sono necessari». Non così la pensa Ivan Fonnesu: «La spiaggia è di tutti e l’accesso non si può negare con una sbarra sorvegliata. Il ticket per la sosta lo trovo ingiusto».

Scivu

Mani al portafoglio anche a Scivu. Anche in questo caso il titolare dell’area è Renato Soru che negli ultimi trent’anni aveva concesso lo spazio gratuitamente al Comune. Stavolta no. Non pagano solo le famiglie di Arbus e gli ospiti delle strutture ricettive della zona.

Si preannuncia battaglia tra Renato Soru e il Comune che per tutta risposta ha avviato l’iter per entrare in possesso di quel pezzo di terra. Punto di partenza il lontano 1992, «quando il Comune, tramite un decreto del sindaco, avviò un procedimento di esproprio in seguito ad un finanziamento della Regione per realizzare un’area sosta».

