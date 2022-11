Posada (4-2-3-1) : Dalu, Satta (5’ st Pala), Dettori, Depalmas, Stefanoni, Deledda, Conteddu, Zela, Siazzu, Murgia, Floris. In panchina Picco, Giua, Bono, Careddu. Allenatore Farina.

Arborea (4-4-2) : Petucco, Mascia, Atzori, Cicu, Ciarniello, Stochino (40 st Scanu), Serralvo, Nava (38’ st Fadda), Pomares, P. Atzeni (17’ st Capraro), Camedda (44’ st Monfrecola). In panchina Cabasino, Obinu, Serra, M. Atzeni. Allenatore Falco.

Arborea 4

Posada 1

Arbitro: Piras di Alghero.

Reti : 30’ pt Siazzu, 35’ pt P. Atzeni, 7’ st (r) Serralvo, 34’ st Stochino, 37’ st Cicu.

Note : ammoniti Nava e Deledda. Recupero 2’ pt – 4’ st. Spettatori 120.

Arborea. Con la vittoria per 4 a 1 ai danni del Posada, l’Arborea fa 6 su 6 e continua il suo campionato di testa. Nella gara disputata al “Gino Neri”, l’undici allenato da Nunzio Falco prima va sotto, poi segna 4 reti. L’avvio di gara è dei padroni di casa, con una doppia occasione sui piedi di Paolo Atzeni. Al 30’, però, ecco il gol del Posada: Murgia sulla destra, cross teso sul secondo palo dove spunta Siazzu che batte Petucco con un tocco al volo. Passano 5’ e l’Arborea pareggia: preciso assist filtrante di Camedda per l’inserimento di capitan Atzeni che di destro, secco, trafigge Dalu.

Secondo tempo

Nella ripresa prosegue la pressione dei padroni di casa fino a quando non arriva il secondo gol. È il 7’ quando su cross Stefanoni tocca con un braccio: è rigore. Dal dischetto Serralvo insacca. Al 10’ ospiti che potrebbero pareggiare ma Siazzu non riesce a ribattere in rete un assist di Murgia. Al 21’ e al 30’ di nuovo l’Arborea pericoloso: prima costringe quasi all’autogol gli avversari e poi Capraro calcia su un difensore. Al 34’, ecco il tris di Stochino che da destra scavalca Dalu. Chiude, al 37’, il gol di testa di Cicu.

Il commento

Soddisfatto Falco: «Abbiamo fatto bene e giocato di squadra. Senza perdere la testa nemmeno sullo 0 a 1. Ci siamo guardati e siamo ripartiti dal gol del nostro capitano e dal rigore. Questa vittoria è dedicata a Marco Atzeni, infortunatosi, e Nicola Atzori, che ha perso la nonna in settimana».

