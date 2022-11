Arborea, colpo a Tortolì 

Tortolì (3-4-3) : Falconetti, Serra, Loi, Pendin, Mameli, Igor Caetano, Martins, Agus, Barbuio, Boi, Mascena (20’ st Lobina). In panchina T. Mascia, C. Lai, Aversano, Orrù, F. Lai, Carta, N. Lai, M. Lai. Allenatore Piras.

Tortolì 0

Arborea 1

Arborea (4-4-2) : Petucco, G. Mascia, Pomares, Cicu, Ciarniello, Stochino, Serralvo, Nava, Capraro (45’ st M. Atzeni), P. Atzeni (44’ st Atzori), Camedda (37’ st Monfrecola). In panchina Cabasino, Gwizdon, Fadda, Scanu, Sanna, E. Serra, Atzeni. Allenatore Falco.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : nel primo tempo, 33’ Serralvo.

Note : espulso Pendin; ammoniti Pomares, Mameli, Monfrecola, Lobina, Loi; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 400.

Tortolì. L’Arborea va di traverso al Tortolì. La capolista sbanca, di misura, il Fra Locci e infila la settima vittoria consecutiva. Lo fa pur vedendo le streghe, soprattutto nel finale.

Primo tempo

Apre Nava con una punizione che fa correre un brivido sulla schiena di Falconetti. Replica Mascena, con una risposta super di Petucco, e insiste Nava: sulla sua punizione carica di veleno Falconetti allunga gli artigli e devia in angolo. Al 20’ Cozzolino fischia un rigore per l’Arborea salvo poi ravvedersi per la segnalazione di fuorigioco dell’assistente. Alla mezzora si rifà sotto il Tortolì con un tiro mancino, in diagonale, di Barbuio che accarezza il palo alla sinistra di Petucco. Poi (33’) l’Arborea passa: Pendin sbaglia il disimpegno, Serralvo si dimostra spietato davanti a Falconetti. Ancora Arborea, con una volée di esterno destro di Atzeni e gran risposta di Falconetti di guardia sul primo palo.

La ripresa

Agus, al 16’, impegna Petucco con un tiro sotto l’incrocio. Il Tortolì preme alla ricerca del pari, ma al 18’ Pendin stende Capraro lanciato a rete e l’arbitro lo espelle identificandolo come ultimo uomo. Paradossalmente i rossoblù danno il meglio in inferiorità numerica e attaccano con maggiore costanza. Fino al 43’, quando Loi, di testa, chiama Petucco a intervento monstre. All’ultimo soffio Serra si divora un’occasione colossale calciando altissimo.

