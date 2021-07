Arbatax, riprendono i viaggi 

Clamoroso ad Arbatax. Tirrenia salva la continuità marittima almeno fino al 9 luglio. Tecnicamente la compagnia viaggerà senza regime di proroga ministeriale, ma soltanto per evitare l’interruzione di un servizio che per l’Ogliastra riveste carattere essenziale. Ha dell’incredibile la tempistica. Fino alla tarda mattinata di ieri i collegamenti erano ufficialmente paralizzati, con il divieto di prenotazione per imbarchi e sbarchi. Poi il colpo di scena. Di punto in bianco, nel quasi silenzio generale, Tirrenia ha fatto resuscitare Arbatax sul proprio sito internet, riattivando le prenotazioni. In tutta fretta, gli operatori portuali sono stati richiamati in servizio per la serata di ieri. Il Moby Otta, partito da Cagliari alle 19, è entrato in porto alle 23.30, ripartendo dopo mezz’ora per Civitavecchia: il numero di auto e passeggeri si contava sulle dita di una mano.

Il programma

Sette di viaggi per non staccare la spina al porto che attende di essere inserito nell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Si viaggia sempre con Tirrenia, la compagnia che per oltre un mese ha disattivato le prenotazioni su Arbatax salvo ripristinarle quando tutti i potenziali clienti sono venuti a conoscenza dell’interruzione del servizio. La mossa della compagnia di Onorato arriva 24 ore dopo la chiusura dei termini della procedura negoziata (avviata dopo che la gara per l’affidamento del servizio nei prossimi cinque anni era andata deserta) per l’aggiudicazione di una soluzione-ponte per sei mesi. Alle 5.30 di oggi è approdata in porto Moby Dada, proveniente da Civitavecchia. Hanno viaggiato 2 semirimorchi, 3 auto e 8 passeggeri. Lo stesso tragitto, il Dada, lo farà giovedì, sbarcando ad Arbatax all’alba di venerdì. Sempre l’8 luglio, a mezzanotte, il Moby Otta farà scalo ad Arbatax sulla Cagliari-Civitavecchia.

Le reazioni

«L’errore più grande è stato quello di spacchettare il bando». Lo sostiene l’assessore regionale ai Trasporti, l’ogliastrino Giorgio Todde, 37 anni, che riversa sul Ministero le responsabilità della vicenda caduta nella più totale incertezza. Nei giorni scorsi il deputato del Centro Democratico Mara Lapia ha presentato al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, un’interrogazione perché si individui con un’urgenza una soluzione definitiva. L’atto, sollecitato anche dal consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias, è stato sottoscritto dai deputati sardi Andrea Frailis, Romina Mura, Salvatore Deidda, Pietro Pittalis, Emanuela Corda, Guido De Martini e Andrea Vallascas. «Ho apprezzato molto la presa di posizione bipartisan a favore del territorio», dice Todde. Sul porto allo stremo interviene anche Michele Muggianu (39 anni), segretario Cisl Ogliastra: «La telenovela è giunta alle puntate finali, i danni li paga il nostro territorio, con i cittadini e i turisti privati della possibilità di programmare il rientro a casa o le vacanze. La calma olimpica con cui il Ministero ha gestito questa partita è imbarazzante. Nell’ auspicio che si proceda a stretto giro all’assegnazione provvisoria della tratta per il prossimo semestre, ci prepariamo ad un autunno di battaglie. Il nuovo bando e l’assegnazione definitiva non può attendere gennaio».

