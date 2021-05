Arbatax, il porto spera nel ripescaggio 

In Ogliastra il sistema dei trasporti respira dopo essere scivolato nell’oblio per tanti anni. La proroga della tratta Cagliari-Civitavecchia ripescherebbe il porto di Arbatax nel nome della continuità territoriale. La prospettiva emerge dall’emendamento presentato in Senato dal parlamentare Emilio Floris per evitare la cancellazione di una tratta poco appetibile sul piano economico, ma necessaria per i collegamenti. Intanto, Sky Alps ha concentrato gli interessi sull’aeroporto di Tortolì. Salc e Movistrade-Cogefi lavorano a pieno ritmo sul tratto dell’Orientale-Bivio di Cea. Sulla Statale 125, regina delle incompiute, due imprese sono impegnate da novembre: un affare da 40 milioni di euro. In aeroporto, in attesa di nuovi passi verso l’intesa con Sky Alps, si lavora per la ripartenza immediata con l’aviazione generale.

L’assessore

Giorgio Todde, 37 anni, assessore regionale ai Lavori pubblici, dice: «Siamo contenti che sul territorio il sistema dei trasporti offra nuove prospettive. Sul fronte portuale speriamo che a breve si arrivi a definizione, per l’aeroporto il discorso va affrontato con attenzione per la stagione 2022. Sulla 125 l’impresa ha espresso la volontà di concludere le opere nei tempi ipotizzati. Per l’Ogliastra si sta aprendo una finestra importante. Se tutto dovesse andare a buon fine sarebbe una svolta storica».

I sindacati

Michele Muggianu, 39 anni, saluta con rinnovato ottimismo l’apertura del dialogo con Sky Alps. «Bene l’interessamento di Josef Gostner. Va nella prospettiva auspicata di utilizzo duale dello scalo, in chiave turistica e di sperimentazione legata all’aerospazio - dice il segretario della Cisl Ogliastra -. Vanno percorse tutte le strade possibili per tentare il rilancio dello scalo. Abbiamo perso troppi anni nel tentativo vano di cedere l’infrastruttura o affidarla in gestione. Proprietà e gestione devono restare in mano pubblica». Anche il leader della Cgil Nuoro-Ogliastra, Giacomo Pani, 50 anni, confida in un futuro roseo: «Riaprire l’aeroporto tra il 2021 e il 2022 sarebbe una manna dal cielo. Qualsiasi iniziativa il Consorzio vorrà mettere in piedi è positiva. Speriamo che la Giunta regionale sostenga anche finanziariamente il rilancio. Sul porto restano i dubbi. Una simulazione sul sito di Tirrenia vieta di prenotare lo scalo su Arbatax dal primo luglio, c’è solo Cagliari-Civitavecchia». Mario Arzu, 63 anni, segretario Uil Nuoro-Ogliastra, dice: «Per dare impulso all’economia serve la riapertura dell’aeroporto. Soltanto il fatto che un imprenditore abbia manifestato interesse per il nostro territorio è fattore positivo. Significa che abbiamo potenzialità».

