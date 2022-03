Apre Sinner, segue Sonego 

Si parte con Jannik. Sinner, numero 1 azzurro, è chiamato ad aprire Slovacchia-Italia, valido come match di qualificazione della Davis Cup 2022 by Rakuten sul veloce indoor della Ntc Arena di Bratislava. Oggi, alle 17, l'altoatesino, numero 11 delle classifiche mondiali, affronterà il numero 2 slovacco Norbert Gombos (110 Atp). I due si sono incontrati una sola volta, due anni fa, nell'Atp di Marsiglia, giocato indoor, che vide la vittoria di Sinner per 6-4, 7-6. La prima giornata di gare proseguirà con la sfida tra il numero 2 italiano, Lorenzo Sonego (21 Atp), e il miglior slovacco, il mancino Alex Molcan (66). Anche in questo caso, l'unico precedente parla azzurro, ma è una sfida datata 2017, quando nelle qualificazioni del Challenger di Manerbio, sulla terra battuta, il torinese la spunto per 6-2, 2-6, 7-6.

Saranno tre i match nel ricco sabato, che si aprirà con il doppio: capitan Filippo Volandri ha annunciato – formalmente – la coppia formata da Simone Bolelli e Stefano Travaglia, che si opporrebbe a Polasek e Zelenay. Ma le formazioni del doppio possono essere cambiate fino a un'ora prima dell'inizio. Poi, spazio a Molcan-Sinner e Gombos-Sonego. Tra i numeri 1 delle due Nazionali non ci sono precedenti, mentre Gombos è in vantaggio per 2-1 su Sonego al termine di tre sfide tutte disputate nel circuito Challenger. Lo slovacco ha vinto il primo match (doppio 6-2 nell'Indoor di Brescia 2015) e l'ultimo (6-4, 4-6, 7-6 sul cemento di Playford 2018), mentre l'azzurro ha vinto il secondo incontro (2-6, 7-5, 7-6 nel 2017 nell'Indoor di Ortisei).

Contro la guerra

Gli azzurri scenderanno in campo per affrontare e battere la Slovacchia, ma anche per gridare forte il loro "no” alla guerra. La comitiva azzurra ha fatto stampare delle magliette con la scritta “Stop the war” e oggi, durante il primo cambio di campo del primo match tra Sinner e Gombos è previsto che queste verranno indossate da tutti i componenti della panchina azzurra, che si alzeranno per mostrarle al pubblico. Intanto, per decisione dell'Itf per la situazione sviluppatasi in Ucraina, la Bielorussia non volerà a Città del Messico per disputare il match valido per i Playoff del World Group I.

Le altre sfide

Francia–Ecuador, Spagna–Romania, Finlandia-Belgio, Stati Uniti–Colombia, Olanda-Canada, Brasile-Germania, Ungheria-Australia, Norvegia-Kazakhstan, Svezia–Giappone, Argentina-Repubblica Ceca, Corea del Sud- Austria sono le altre undici sfide in programma in questa due giorni di tennis mondiale. Partecipano al turno preliminare 24 squadre: 14 delle 16 classificate lo scorso anno tra il terzo e il diciottesimo posto e le 10 che si sono qualificate per il World Group I: le dodici vincenti si qualificheranno per le Finals 2022 della Davis Cup by Rakuten. Già qualificate le due finaliste dell'edizione 2021 Russia (sospesa però dall'Itf per l'invasione all'Ucraina, quindi è possibile un ripescaggio) e Croazia e le due wild card Serbia e Gran Bretagna.



