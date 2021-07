Apre la prima galleria d’arte virtuale 

L’arte può far venire la pelle d’oca, aprire gli occhi, spalancare le porte di mondi sconosciuti. Virtuale o reale, non importa. Claudio Bellu, 28 anni, e Camilla Bruno, 24, sono cagliaritani, e hanno aperto Visual Scout, la prima agenzia di manager degli artisti online, utilizzando gli Nft Insieme alla prima galleria d’arte completamente virtuale. «Ci ha spinto l’amore per l’arte», dicono all’unisono, «e abbiamo notato che non esisteva una professione come questa».

Il timbro virtuale

Ma cosa sono gli Nft? «In pratica una certificazione di sicurezza, un timbro che dichiara l’autenticità di un’opera d’arte e la sua proprietà. La sigla è l’acronimo di not fungible token”. In altre parole come una Gioconda ma che si trova solo nel tuo computer: «Un Nft tiene traccia anche della storia di un’opera. In altre parole non si può rubare, né contraffare. Diversamente dalle opere reali», spiega Bellu con sicurezza. E gli acquisti si fanno spesso in Ethereum o Thezos. Valute virtuali, ma soldi veri. Se la testa gira, aggiungiamo che Mike Winkelmann detto Beeple, il più noto artista digitale, ha venduto all’asta un collage delle sue opere per 69 milioni di dollari.

Opere d’arte

«Per decenni un artista digitale poteva vedere la sua opera rubata o usata contro la sua volontà, finalmente può gestirla e trarne un guadagno com’è giusto che sia». La Visual Scout però si occupa soprattutto di opere d’arte “vecchio stile”, come quadri o sculture. «Io le digitalizzo, creando un modello 3D completamente visualizzabile», dice Claudio, che ha lavorato anche come animatore digitale nei videogiochi, «poi lo carichiamo nella nostra galleria d’arte virtuale, disponibile anche come applicazione per smartphone che puoi esplorare proprio come una vera». Claudio è anche artista digitale: «Per me un’opera ha un significato spirituale, mostra ciò che è invisibile nella quotidianità».

Scuderia con 30 talenti

«Scegliamo artisti con una visione, che non tirano a caso», spiega la coppia, che al momento ha trenta giovani talenti nella sua scuderia, «diamo loro consigli su come lavorare, lasciando massima libertà, e chiediamo una piccola percentuale sulla vendita». Continua Camilla: «Questa è un’esperienza entusiasmante che mi dà modo di mettere in pratica i miei studi di Beni Culturali, e al tempo stesso vivere un’energia potentissima che viene dalla creatività dei nuovi artisti».

Gli acquirenti

Ma cosa spinge ad acquistare un’opera da una galleria virtuale? «Le nostre vite stanno diventando sempre più digitali», ragiona Bellu, «la vita online è reale tanto quanto quella offline. E possedere un Nft di un’opera diventa uno status symbol, esattamente come poteva essere un Rolex. C’è l’amore per l’arte ma anche l’investimento, perché quello artistico è un mercato speculativo».

Mostra on line

Intanto la Visual Scout si prepara per la sua prima mostra offline: «Sarà a Serrenti, il 23 luglio, nel bellissimo spazio dell’Exma», continuano Claudio e Camilla, «esporremo venti artisti, alcune opere valgono migliaia di euro. Ma ci siamo già arricchiti, di cultura e emozioni».

