Apre la caserma sul litorale 

Da ieri il litorale di Quartu ha la sua caserma dei carabinieri estiva, che resterà in funzione sino al 20 settembre. Una presenza importante per la sicurezza del territorio dove durante la stagione delle vacanze, la popolazione cresce in maniera esponenziale. La sede è in via Ligure, nel cuore del litorale di Flumini. Lo stabile che ospita i carabinieri è stato messo a disposizione dell’Arma dal Comune in comodato d’uso gratuito.

Soddisfazione

«Una presenza importante, fortissimamente voluta per stare sempre più vicino al cittadino – ha detto il vice sindaco Tore Sanna -. Per crescere c’è anche bisogno di sicurezza: il Comune ha deciso di fare la sua parte in questo contesto, mettendo a disposizione la sede di via Liguria per gli uffici e gli alloggi dei carabinieri».Il sindaco Graziano Milia parla degli ottimi rapporti con l’Arma dei carabinieri e della collaborazione continua proprio per dare sicurezza ai cittadini. «Per sistemare l’edificio di via Liguria – ha detto Milia – abbiamo speso 45mila euro. Dopo settembre, spenderemo altri 250mila euro per ristrutturare completamente lo stabile, in previsione di poter avere una caserma sul litorale aperta per tutti i mesi dell’anno».

L’organico

Il Margine Rosso, Flumini e Capitana sono le località più vicine alla caserma che ha uomini e mezzi per muoversi sul territorio. Il comandante della Stazione è il maresciallo Felice Covone. Ieri mattina l’insediamento ufficiale alla presenza del maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia di Quartu, competente per territorio. Un progetto da sempre voluto dal Comando regione carabinieri e dal Comando provinciale. Ovviamente sul litorale sarà garantita anche la presenza dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia: una presenza importante rafforzata anche dai militari delle stazioni di Sinnai e Maracalgonis sempre sul litorale sino a Torre delle Stelle e Solanas. Per i turisti e i villeggianti che affolleranno la costa sud Orientale, una sicurezza in più, col resto del litorale, da Villasimius, al Sarrabus che cade invece nella giurisdizione della Compagnia di San Vito, comandata dal capitano Massimo Meloni. Un servizio per il cittadino da tempo atteso da chi sul litorale ci abita tutto l’anno e da chi arriva per trascorrere le vacanze.