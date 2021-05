Apre il nuovo ecocentro 

Conto alla rovescia per l’apertura del nuovo ecocentro. «Sarà operativo a fine maggio», ha garantito il sindaco Luca Pilia. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha approvato il regolamento, in un secondo momento saranno decisi i giorni e gli orari d'accesso per i cittadini e per il personale di imprese e istituzioni.

I lavori

I lavori dell’ecocentro sono cominciati alla fine del 2018. Alcuni problemi burocratici e altre battute d’arresto legate in parte alla pandemia ne hanno rallentato l’ultimazione ma oggi i lavori si sono conclusi e il servizio potrà prendere il via. Per realizzarlo sono stati spesi 120 mila euro (80 mila da parte della Regione e il restante a carico del bilancio comunale). Un servizio che non poteva essere più rimandato. In diversi centri del Sarcidano e della Barbagia di Seulo è già attivo da tempo. Nonostante il servizio di raccolta differenziata porta funzioni bene dappertutto, l'ecocentro era necessario quasi a completamento di quanto si sta già facendo. «Da diversi anni il Comune ha una gestione associata della raccolta differenziata con la Comunità Montana - ha detto Pilia – il sistema è organizzato con il passaggio dei mezzi di raccolta che prelevano i rifiuti direttamente nelle case degli utenti, secondo un calendario prestabilo. Da tempo gli utenti hanno manifestato la necessità di avere delle strutture per il conferimento diretto dei rifiuti». Una necessità legata agli ingombranti. Infatti in particolare in questo ultimo anno il ritiro dei rifiuti voluminosi non ha funzionato in maniera continua.

Risposte all’utenza

«Con l’apertura dell’ecocentro si potrà iniziare a dare risposta all’utenza che richiede questo tipo di servizio», ha aggiunto il primo cittadino. I lavori sono ormai finiti: le opere edili sono concluse, sono stati eseguiti gli allacci (idrico ed elettrico) e si stanno concludendo le procedure amministrative. Tra queste c’è l’approvazione del regolamento di gestione dell'impianto. La Comunità Montana ha inviato un testo standard: è uguale in ognuno dei Comuni che fanno parte della gestione associata. Ora si attende solo apertura ufficiale del nuovo ecocentro.

