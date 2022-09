Apre il museo dei cantadoris 

Il museo - nato con il contributo della Fondazione di Sardegna, la collaborazione scientifica del Laboratorio Interdisciplinare sulla Musica dell’Università di Cagliari, e del Crs4 che ha realizzato il percorso espositivo esperienziale utilizzando le più moderne e innovative tecnologie - era stato inaugurato due anni fa dall’amministrazione Delunas, con l’allora assessora Maria Lucia Baire. Chiuso da subito però per problemi strutturali e mancanza di personale da dedicare per la gestione: una situazione di stallo sbloccata di recente grazie al cantiere studiato dall’attuale amministrazione per la valorizzazione dei beni culturali e l’assunzione di quattro accompagnatori turistici - tutti quartesi disoccupati - che accompagneranno i visitatori nel percorso multimediale.

Ieri i primi ingressi in quella che di fatto sarà la casa de is cantadoris, aperta il martedì e il venerdì mattina e il mercoledì pomeriggio. «Il primo percorso tecnologico nel quale il visitatore può scoprire l’affascinante e complesso mondo della poesia orale campidanese e non solo», spiega la presidente della commissione Politiche cultuali Ketty Giua. «La nostra città vanta tra le sue peculiarità ed eccellenze anche l’aver dato i natali a numerosi e importanti poeti improvvisatori», ricorda.

Un percorso virtuale che - fra mega schermi touch e tablet interattivi, informazioni dettagliate e audio - permette di rivivere una tradizione storica quartese, quella dei cantadoris, della poesia improvvisata che un tempo riempiva le piazze della città. Dopo l’annuncio fatto due anni fa - durante la precedente amministrazione - il museo multimediale ospitato a Sa Dom’e Farra apre finalmente le porte al pubblico, gestito da quattro esperti - tutti con la qualifica di accompagnatori turistici - assunti dal Comune sino a gennaio con uno dei cantieri LavoRas finanziati dalla Regione.

Il primo giorno

Ieri i primi ingressi in quella che di fatto sarà la casa de is cantadoris, aperta il martedì e il venerdì mattina e il mercoledì pomeriggio. «Il primo percorso tecnologico nel quale il visitatore può scoprire l’affascinante e complesso mondo della poesia orale campidanese e non solo», spiega la presidente della commissione Politiche cultuali Ketty Giua. «La nostra città vanta tra le sue peculiarità ed eccellenze anche l’aver dato i natali a numerosi e importanti poeti improvvisatori», ricorda.

L’iter

Il museo - nato con il contributo della Fondazione di Sardegna, la collaborazione scientifica del Laboratorio Interdisciplinare sulla Musica dell’Università di Cagliari, e del Crs4 che ha realizzato il percorso espositivo esperienziale utilizzando le più moderne e innovative tecnologie - era stato inaugurato due anni fa dall’amministrazione Delunas, con l’allora assessora Maria Lucia Baire. Chiuso da subito però per problemi strutturali e mancanza di personale da dedicare per la gestione: una situazione di stallo sbloccata di recente grazie al cantiere studiato dall’attuale amministrazione per la valorizzazione dei beni culturali e l’assunzione di quattro accompagnatori turistici - tutti quartesi disoccupati - che accompagneranno i visitatori nel percorso multimediale.

Le sale

Uno spazio - con tre sale allestite all’interno de Sa Dom’e Farra - dove tradizione e tecnologia si incontrano con l’obiettivo di avvicinare i giovani a questa forma d’arte poetica. Dalla sala dedicata a Sa Cantada, con una parete sensibile dove chiunque si può cimentare a ricomporre rime e versi che compongono su mutetu, allo spazio dove è raccontata la storia degli oggetti simbolo della tradizione. Sino alla sala de Is Maistus, i poeti improvvisatori, dove - in un quadro interattivo - si possono ascoltare i diversi brani dei più noti cantadoris dell’Isola, ma anche esplorare i canti tipici in tutto il mondo attraverso un mappamondo sensibile. «L’allestimento del museo», sottolinea Giua, «è nato come un tributo ai protagonisti di questo mondo culturale, una tradizione che merita di essere valorizzata e conosciuta da tutti».

L’identità

Un archivio digitale della tradizione. «Per la nostra amministrazione», aggiunge Giua, «è importante che Quartu e la sua storia possano essere rappresentati attraverso il museo multimediale della poesia improvvisata come filo conduttore delle nuove generazioni verso un futuro migliore, consapevoli del nostro presente del nostro passato, e soprattutto della nostra identità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata