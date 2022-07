Apre il centro di compostaggio 

A Macomer sarà avviata la settimana prossima, tra giovedì e venerdì, la piattaforma di compostaggio per la selezione dei rifiuti (umido e secco) provenienti da tutta la provincia di Nuoro, in particolare dalle zone balneari. «Questo impianto - dice il presidente della Tossilo spa, Antonio Delitala - parte secondo i programmi stabiliti dai tecnici della società». L’avvio avviene dopo che il presidente, con un colpo di mano, ha pagato gli stipendi ai trenta lavoratori attingendo le risorse dal fondo di premialità della Regione, nonostante il parere contrario del dimissionario commissario liquidatore del consorzio industriale, Massimiliano Pani.

Fine della protesta

«Bene ha fatto il presidente della Tossilo spa a pagare gli stipendi arretrati - dice il sindaco Antonio Succu - i lavoratori e le loro famiglie hanno necessità della remunerazione economica e non vivono di aria fritta». Una iniziativa che, per il momento, ha fatto cessare le ostilità. Così i lavoratori che presidiavano gli impianti di Tossilo e della discarica di Monte Muradu, sono tornati al lavoro per la manutenzione degli impianti per il compostaggio. «I problemi non sono risolti - dice un loro portavoce - ma il fatto che ci abbiano pagato gli stipendi ci incoraggia ad andare avanti e credere in un futuro meno incerto». Resta da risolvere il problema legato alla sopravvivenza della Tossilo, che la passata gestione commissariale del consorzio industriale voleva sciogliere. Tutto è stato bloccato grazie all’azione dei sindaci del territorio, che ha costretto Pani alle dimissioni. Chi sarà il suo sostituto la Regione lo deve ancora decidere. Una fase delicata e colma di insidie. La situazione della Tossilo è ancora un bilico, anche se si fa pressione affinché la società possa gestire la piattaforma dei rifiuti e anche il termovalorizzatore. Il nuovo commissario, appena sarà nominato, dovrà gestire una situazione difficile.

Termovalorizzatore

Il nuovo impianto non sarà avviato l’8 agosto, così come era stato stabilito, ma l’8 ottobre. Il rinvio è legato al ritardo nel collaudo dei nuovi impianti e per cause tecniche che finora rimangono sconosciute. «Noi siamo pronti a gestire l’avvio e tutte le attività - dice Delitala - la nostra è l’unica società deputata a svolgere questo ruolo, riconosciuto dalla Giunta regionale, che in una delibera dello scorso anno lo aveva legalizzato».