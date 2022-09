Apre il cantiere sulla via del mare 

«Messi da parte i cavilli burocratici, la sicurezza delle strade per la Costa Verde diventa realtà: è stato completato proprio ieri l’asfalto sulla provinciale Arbus-Gonnosfanadiga e al nastro di partenza sono ora i lavori sulla Montevecchio-Funtanazza». Il commissario della Provincia del Medio Campidano, Mario Mossa, annuncia il via alla manutenzione straordinaria della viabilità per la Costa Verde, anche in risposta alle segnalazioni da parte dei Comuni interessati, per un valore complessivo di quasi due milioni di euro.

La vecchia miniera

Fra tutte le strade che portano al litorale di Arbus, il tragitto che collega Montevecchio a Funtanazza, è il peggiore in assoluto. Oltre mezzo secolo di vita, quella realizzata dai minatori per raggiungere la colonia estiva di Funtanazza, ai tempi d’oro dell’attività estrattiva di Montevecchio e Ingurtosu, è rimasta la strada per il mare anche dopo l’era mineraria. E il peso degli anni si fa sentire: da tempo abbandonata a se stessa, con tanta delusione e rabbia degli automobilisti soprattutto turisti che, nonostante le criticità, continuano a percorrerla anche perché gode di un panorama unico e si snoda fra il verde delle pinete, ai piedi del monte Arcuentu, vero monumento ambientale. Mossa precisa: «Questo ormai è il passato. Il presente racconta che la settimana prossima verranno affidati i lavori all’impresa che si è aggiudicata l’appalto. La partenza a settembre segna la fine dei disagi, delle segnalazioni di pericolo e degli incidenti, in particolare su ben 13 ponticelli pericolosi per via del crollo di parapetti in pietra e dei cedimenti in diversi punti dell’asfalto. Sono certo che questa stagione, ormai agli sgoccioli, sarà l’ultima su un percorso ad ostacoli».

L’opera

«Si parte – ricorda il sindaco di Arbus, Paolo Salis – con il primo lotto di lavori di 550 mila euro euro per la messa in sicurezza dei ponticelli e degli asfalti 100 metri prima e dopo. Entro l’estate si spera in un secondo intervento del valore di 450 mila euro per installare la segnaletica, eliminare le buche e i dislivelli. L’intero progetto prevede un costo complessivo di cinque milioni di euro. Contributi che dovrebbero arrivare dal Pnrr, grazie alla collaborazione fra il Comune, la Regione, la Provincia. Si tratta di 18 chilometri di strada che conserva il nome di Montevecchio-Funtanazza, ma con le diverse deviazioni di fatto conduce a Piscinas, Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini, Porto Palma, Torre dei Corsari».