Applausi per «un uomo esemplare» 

«Siamo convocati qui non dalla cronaca, non dai tribunali, neppure dalla pancia e dalle emozioni, ma nel segno della fede per dire a Dio quello che portiamo dentro e quello che lui ci ha chiesto di tirare fuori: la speranza, il rapporto buono tra noi e la fiducia». A queste parole il parroco del Cristo Risorto, don Michele Murgia, ha affidato il senso della immensa presenza di familiari, amici e colleghi ai funerali di Basilio Saladdino, poliziotto in pensione, «padre e nonno esemplare», ucciso a 74 anni, la sera del 26 febbraio, dal genero Fulvio Baule. Il muratore 40enne di Ploaghe l’ha colpito più volte con un’ascia fino a lasciarlo esanime.

Saluto militare

Con uno scatto sull’attenti e la mano destra sulla visiera, l’ingresso del feretro è stato accolto dai colleghi e dal comandante del posto fisso di Polizia Antonello Segnene, insieme a carabinieri, vigili del fuoco e una delegazione di Sassari dell’Associazione dei pensionati della Polizia. In chiesa anche il sindaco Massimo Mulas. Sulla bara, il cappello da divisa poggiato sulle rose rosse, e la sua foto. In quella immagine “Dino” sorride. In tanti lo chiamavano così. Le figlie, Giusy e Mariella, il viso solcato di lacrime, piangono per il padre ma anche per la mamma Caterina Mancusa, 66 anni e la sorella Ilaria Saladdino di 39, monitorate dai medici rianimatori dell’ospedale civile di Sassari.

L’arcivescovo

L’arcivescovo Gian Franco Saba, ha accolto il dolore di una comunità colpita duramente. «Il significato della mia presenza è quella di un padre che viene nella sua comunità verso i propri figli per attivare nuovi processi di relazione» ha detto monsignor Saba. «Seppure nella tristezza, non sprechiamo parole, non viviamo questi momenti come una porta chiusa bensì come una luce, attivandoci con gesti di bontà». La vicinanza dell’arcivescovo è per i familiari e la comunità. All’uscita della chiesa l’applauso spezza la commozione, ma resta il dolore. La preghiera va anche ai due gemellini di Ilaria, ex moglie di Baule, reo confesso rinchiuso nel carcere di Bancali con l’accusa di omicidio aggravato e duplice tentato omicidio. Il giudice Sergio De Luca gli ha riconosciuto la crudeltà nell’aggressione e la volontà di uccidere tutti. Il suo avvocato Nicola Luchi depositerà la richiesta della perizia psichiatrica.