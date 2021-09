Appena 11 studenti, addio al liceo Pira dopo cinquant’anni 

Il portone sbarrato, la campanella muta. Il liceo scientifico “Michelangelo Pira” di Bitti ha finito la sua storia. Dopo oltre cinquant’anni il paese perde una scuola che ha formato generazioni di giovani, diventati medici, ingegneri, insegnanti. Classe dirigente che si è fatta strada in vari settori professionali. Il liceo, fiore all’occhiello della comunità, da decenni è finito ad annaspare con numeri davvero risicati. Fino all’ultimo: 11 iscritti alla terza. Appena una classe superstite nel deserto al punto che gli stessi ragazzi, nonostante la disponibilità della preside Maria Antonietta Ferrante a garantire l’apertura dell’istituto e la frequenza a Bitti, hanno optato per la sede di Nuoro. Come tanti prima di loro hanno fatto: dal paese verso il capoluogo viaggiano ogni giorno due bus carichi di studenti.

Il vice preside

«Per il paese purtroppo è un’altra presenza che non c’è più», constata amaro Antonio Saverio Carzedda, docente e fino a qualche giorno fa vice preside della sede staccata di Bitti, nei locale di via Deffenu. «La preside - spiega - ha proposto ai ragazzi la frequenza per un altro anno in modo da tenere aperta la scuola, ma gli alunni hanno deciso che, essendo pochi, è meglio viaggiare a Nuoro e frequentare lì il liceo». Nel capoluogo lo Scientifico “Fermi” continua così a crescere in modo abnorme al punto da occupare ora anche i locali di via Ballero, vuoti dopo la recente chiusura del liceo linguistico Maria Immacolata.

Il sindaco

«La chiusura del liceo è una di quelle notizie che mai possono essere accolte senza un enorme dispiacere», premette il sindaco Giuseppe Ciccolini. E spiega: «Negli ultimi vent’anni si è fatto tanto per reggere all’impatto di uno spopolamento devastante. Il liceo di Bitti chiude dopo che istituti simili hanno chiuso almeno dieci anni prima. La comunità ha dimostrato sempre una forte volontà di credere nell’importanza di questo istituto che in 50 anni ha formato gran parte della classe dirigente del nostro paese. Oggettivamente i numeri risicati di questi anni hanno compromesso la sopravvivenza del liceo per quanto le istituzioni scolastiche abbiano tentato fino all’ultimo di garantire la continuità, anche in questo anno».

Il futuro

Ciccolini evita la rassegnazione. «Occorre guardare al futuro con una nuova prospettiva e sono certo che non mancheranno nuove opportunità formative in una comunità sensibile al tema dello studio. Il confronto tra istituzioni scolastiche ed enti di formazione - annuncia - è già in corso». Possibile l’attivazione di corsi che naturalmente sono altra cosa rispetto al liceo perduto. «Bisogna leggere i tempi, sono consapevole di aver fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità. Certo - conclude - in Sardegna non c’è mai stata una strategia di difesa degli istituti minori che stanno chiudendo a favore di un accentramento nelle realtà urbane, a discapito dell’offerta formativa».

Negli ultimi anni il liceo è stato al centro di tante battaglie e di un trasloco dalla sua sede naturale, diventata inagibile, ai locali moderni di via Deffenu. Tre anni fa il crollo delle iscrizioni ne ha segnato la sorte. Tanto poche da non poter attiva una prima mentre due classi venivano soppresse per colpa dei numeri.

