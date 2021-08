Appello dalle scuole: «Stop allo spreco di cibo nelle mense» 

Stop allo spreco di cibo, i pasti avanzati dalle mense scolastiche vengano distributi ai poveri della città. L’idea è dei genitori e del personale scolastico dell’istituto comprensivo 6 che hanno raccolto le firme allegate a una petizione inviata nei giorni scorsi al sindaco Graziano Milia, al vice sindaco Tore Sanna, all’assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta, all’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni e all’assessora alle periferie Tiziana Cogoni. Lo scopo? Far sì che nel prossimo anno scolastico non si debba più assistere allo spreco di cibo ma che quello avanzato sia destinato ad associazioni di volontariato e che i bambini possano portare a casa quello che non mangiano in mensa.

L’appello

«Riteniamo vergognoso quello che succede soprattutto in un momento critico come questo» scrivono nella petizione, «lo spreco alimentare messo in atto quotidianamente nelle mense scolastiche. Il cibo, attualmente fornito in confezioni singole, se rifiutato (cosa che purtroppo si verifica con estrema frequenza) viene sistematicamente dissigillato e conferito tra i rifiuti». Detto questo, «già a partire dagli scorsi anni, dalla docente referente mensa in rappresentanza del nostro Istituto, è stata avanzata la richiesta che gli alunni potessero portare a casa le pietanze non consumate, avendole le famiglie, cosa tutt’altro che irrilevante, pagate. Ma inesorabilmente è stato concesso loro di portare via solo l’acqua, il pane e la frutta».

Le regole

Le motivazioni addotte sono state diverse: «Non è consentito dal regolamento, non è possibile interrompere la catena del freddo, in quanto la ditta erogatrice declina ogni responsabilità qualora insorgessero in seguito dei problemi». Ma, viene evidenziato nell’appello, «è a tutti ben noto che comunemente vengano acquistati in rosticcerie e grande distribuzione, pasti confezionati “freschi” e consumati dagli utenti nei propri domicili senza che i rivenditori debbano verificarne le tempistiche di consumazione. È stato negato il ritiro del pasto anche nei casi in cui i genitori, per vari motivi, siano dovuti venire a prendere i figli durante l’orario della mensa e pertanto, sarebbe stato consumato di lì a poco, invalidando ancora una volta la motivazione di voler assicurare la continuità della “catena del freddo”. La legge relativa alle cosiddette doggy bag è un diritto affermato dalla Cassazione e, se da una parte la ditta non è tenuta a fornire il contenitore, continua a non essere chiaro il motivo per cui sia invece legittimata a gettare il cibo tra i rifiuti».

Il sindaco

Così i genitori si rivolgono al sindaco sottolineando come ogni giorno viene insegnato ai bambini «il senso civico, la solidarietà e il rispetto» e poi «assistiamo a questo spreco. Le chiediamo di aiutarci a porre fine a questa situazione incresciosa consentendo, alle famiglie che lo volessero, di avere il cibo dei propri figli (il cui uso riguarda solo loro). E di stipulare un accordo con associazioni umanitari e, onlus, che si facciano carico, al termine dell’orario del pranzo, di venire a ritirare senza oneri aggiuntivi per il Comune, la scuola, la ditta, il cibo sigillato inutilizzato», destinando invece gli avanzi «agli animali di fattorie didattiche, canili, colonie feline». In altre regioni – concludono – «queste procedure sono prassi consolidata e non si capisce come qui debbano incontrare queste resistenze, e neppure il motivo per cui ci si debba vedere costretti ad insistere per ottenere quello che dovrebbe essere un atto dovuto e una semplice attestazione di senso civico».

