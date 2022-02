Appello da via Sassari: «Zona pedonale da aprile a dicembre» 

Pedonalizzazione, possibilmente prima di Pasqua, come l'anno scorso. La chiedono a gran voce i commercianti di via Sassari, che hanno inviato una lettera al sindaco Paolo Truzzu, all’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia e al presidente della Commissione consiliare, Pierluigi Mannino.

Sul tema c’è già stata una seduta della Commissione, dove sono stati ascoltati alcuni commercianti. La pedonalizzazione non è un auspicio esclusivo dei ristoratori ma anche chi ha un’attività diversa. Come Mario Bernardi, titolare del negozio di ottica che porta il suo cognome: «Ritengo che questa via vada valorizzata. L’anno scorso la via pullulava di gente che passeggiava e si fermava a mangiare nei ristoranti. Ma è una cosa di cui ne beneficiamo anche noi che non siamo ristoratori. La via così com’è ora, è deserta, ci sono solo auto parcheggiate. Con la pedonalizzazione si crea più sviluppo».

«Una boccata d’ossigeno»

Laura Sechi è la proprietaria del ristorante “Vitanova”. Ricorda bene l’esperimento pedonale del 2021: «È stato un successo, una boccata d’ossigeno. Chiediamo che venga replicato prima di Pasqua e di Sant’Efisio. Ce lo chiedono anche i clienti, vogliono stare all’aperto. In commissione Attività produttive abbiamo notato molta disponibilità da parte del presidente Mannino e dell’assessore Sorgia. Attendiamo quindi il via libera». Simone Murgioni, proprietario del wine bar “Inu”, aggiunge: «La pedonalizzazione è fondamentale per la nostra sopravvivenza, è questione di vita o di morte per le attività. La gente è poca, molti hanno paura di stare al chiuso, preferiscono sedersi fuori. Perciò il lavoro è calato. L’anno scorso, durante la sperimentazione, le nostre attività hanno anche avuto un ruolo di controllo sull’ordine pubblico e di pulizia della strada. Gli abitanti hanno apprezzato e si stanno convincendo che una via pedonale è più bella. Soprattutto», prosegue, «considerato che qui parcheggiano perlopiù i non residenti, quindi per chi ci vive non sarebbe un problema».

Iole Zedda, titolare del ristorante "Lo Zodiaco", potrebbe anche non averne bisogno, dato che il suo locale ha un ampio giardino interno, tuttavia è tra i firmatari della lettera al Comune: «Via Sassari è diventata un parcheggio per non residenti. È abbandonata a se stessa. Dalla pedonalizzazione invece trarrebbe vantaggio anche il decoro urbano, oltre che chi ci lavora». L'auspicio dei commercianti è che la pedonalizzazione poi sia definitiva.