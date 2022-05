Appello ai donatori in videoclip  

Servono da due a dieci sacche di globuli rossi per un ferito grave in un incidente. Fino a dieci per un trapianto di cuore, fino a quaranta per un trapianto di fegato, da ottanta a cento all’anno per garantire una vita normale a un talassemico. Perciò, il Nostra Signora della Mercede scende in campo per sensibilizzare a donare il sangue. Con un video che sta rimbalzando sui social la Asl intensifica la campagna di comunicazione in favore della donazione. Dalle sale del centro trasfusionale, ma anche da ogni angolo dei reparti che dipendono da quest’ultimo, il messaggio è chiaro e semplice: le porte del centro trasfusionale sono aperte a chiunque voglia compiere un tale gesto di generosità. «Donare il sangue è una scelta per gli altri ma anche per se stessi», è l’appello .

In campo

La direttrice del centro, Giusy Cabiddu, spiega perché donare il sangue, «una componente essenziale per il trattamento di diverse patologie, sia mediche che chirurgiche. Ricordiamo l’importanza, soprattutto in Sardegna, dei pazienti talassemici, che vengono trasfusi regolarmente. Solo loro necessitano dalle 6 alle 10 sacche al mese».

Più voci

Con l’estate alle porte, momento in cui cresce la domanda di sangue l’ospedale rinnova l’appello a donare perché «è un gesto di estremo altruismo che comporta un aiuto non indifferente a tutte le persone sofferenti», chiude il Gian Piero Gusai, primario di chirurgia dell’ospedale Nonostante la cronica mancanza di medici del centro trasfusionale e le difficoltà a ciò connesse - su cui ha puntato i riflettori anche l’Avis regionale - produce circa 2500 sacche all’anno. Numero che consente anche di esportare verso altri territori. Ma l’obiettivo è crescere, «Vogliamo aumentare notevolmente la donazione - spiega il direttore Luigi Ferrai - più donatori abbiamo, più riusciamo ad accontentare i richiedenti. Donate, l’ospedale vi aspetta».