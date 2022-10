Appalti truccati? Nessun reato 

Il caso era scoppiato a pochi mesi dalle elezioni comunali di Olbia, la Procura aveva iniziato ad occuparsi di alcuni importanti appalti del Comune e del Consorzio industriale (Cipnes). Roba grossa, tra le opere che avevano attirato l’attenzione dei pm, la riqualificazione del lungomare di via Redipugli, la pista ciclabile (con copertura fotovoltaica) del Cipnes e altri interventi. Ora dagli uffici della Procura di Tempio trapela che la maxi inchiesta è conclusa e i magistrati non hanno rilevato reati. Nessuna condotta illecita, dunque, stando a indiscrezioni, riguardo alla presenza in città del colosso delle costruzioni Apulia srl e del Consorzio Stabile Sinergica, del quale Apulia è il soggetto principale. I fascicoli era più di uno e gli indagati, in alcune fasi, sono arrivati a 15. Tra i quali numerosi nomi eccellenti.

Cadono le accuse

Le indagini sono state condotte dal procuratore Gregorio Capasso e dal sostituto Mauro Lavra. I magistrati si sono occupati, tra gli altri dell’operato del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, del direttore del Cipnes, Aldo Carta, del dirigente comunale Antonello Zanda e di un pezzo da novanta delle costruzioni, l’imprenditore pugliese Salvatore Fatigati, al quale viene ricondotta l’impresa Apulia. La Procura di Tempio ha lavorato su queste ipotesi di reato, abuso d’ufficio, turbativa d’asta e corruzione. L’ipotesi di fondo delle indagini è un presunto trattamento di favore per Fatigati, in almeno tre appalti, oltre al lungomare e alla pista fotovoltaica, anche il rifacimento del ponte di via Petta. La polizia giudiziaria ha acquisito documentazione e sentito diverse persone. Alla fine degli accertamenti non sono emersi illeciti, almeno per quanto riguarda le tematiche più importanti e le contestazioni più gravi.

La posizione di Nizzi

Stando, dunque, alle notizie che trapelano dagli uffici giudiziari di Tempio, i diversi filoni della maxi indagine si avviano alla richiesta di archiviazione. Un dato interessante emerge dall’inchiesta, il sindaco di Olbia ha seguito passo passo i lavori di via Redipuglia, non solo non sono stati rilevati reati ma a un certo punto Nizzi è riuscito ad ottenere opere che andavano oltre gli obblighi contrattuali di Apulia.