Appalti pubblici in caduta libera  

Tra gennaio e marzo di quest'anno c'è stata una ripresa sui piccoli appalti pubblici in Sardegna, ma le maxi gare non sono decollate. Non è bastato a mitigare una forte contrazione della spesa, che ha sfiorato l’80%, l'unico bando da oltre 5 milioni di euro, un project financing promosso dal Comune di Villasimius per l’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti ingombranti, compresa la gestione dell'impianto di compostaggio esistente. L'Isola è così precipitata all'ultimo posto nella classifica nazionale per quanto concerne la dinamica degli importi in gara nel primo trimestre 2021.

Numeri

I bandi pubblicati complessivamente sono stati 195, a fronte dei 197 dei primi tre mesi dello scorso anno. Il crollo si è avuto, però, sul fronte della capacità di spesa: appena 87 milioni di euro contro i 417 milioni del periodo gennaio-marzo del 2020.

Sono questi i dati più significativi della rilevazione del Centro studi della Cna Sardegna, dove si evidenzia un'importante ripresa di tutti i lavori di importo medio-piccolo, tra i 150mila euro e un milione, a fronte di una generale contrazione dei tagli più grandi, che erano stati, invece, la forza trainante del mercato nel corso del 2020.

In attesa

«Siamo di fronte a una pausa di riflessione del mercato - hanno sottolineato Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di Cna Costruzioni - che nei prossimi mesi dovrebbe trovare nuova linfa alimentata dai programmi di rilancio delle opere infrastrutturali, di riqualificazione e rigenerazione urbana che, se sostenuti dai processi di semplificazione normativa promessi dal legislatore, già dai prossimi mesi rilanceranno il comparto».

In base all'analisi della Cna regionale, appare una frammentazione del mercato, con 161 bandi di gara indetti per lavori con cifre dai 150mila euro e inferiori a un milione e un importo totale che arriva ai 43 milioni. In questo caso, rispetto al primo trimestre 2020, per quanto riguarda il numero delle gare si è avuta una crescita del 12%, mentre c'è stato un incremento del 30% sul valore.

