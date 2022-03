«Appalti, pressioni indebite» 

Sull’appalto per i servizi dell’assistenza domiciliare del Plus Nuoro troppe le «pressioni sulla stazione appaltante, non rispettose di quanto prevede il codice degli appalti che rasentano una possibile turbativa d’asta». Sono parole d’accusa pesanti come macigni quelle messe nero su bianco dalla dirigente del Comune di Nuoro, Maria Dettori, responsabile unico del procedimento (rup) della gara d’appalto da 3,5 milioni di euro. Gara attorno alla quale si è scatenata la bufera mediatica. Parole rivolte alle «organizzazioni corporative che associano le cooperative», Legacoop e Confcooperative che, il 4 marzo scorso, con la procedura ancora in aggiudicazione provvisoria, hanno convocato una conferenza stampa parlando di «eccesso di ribasso» in un’offerta.

Dettato dalla legge

La Dettori spiega che le verifiche fanno parte del procedimento amministrativo stesso, tutt’oggi non concluso che ha registrato la vittoria provvisoria all’Esperia 2000, e una rivisitazione della graduatoria a favore della coop Progetto Uomo. «La gara – spiega il rup - è stata svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che attribuiva 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica.Erroneamente, nei mezzi di informazione, si è riportato che la gara é stata predisposta e assegnata al massimo ribasso. Ritengo sia importante indicare che a seguito del completamento delle fasi di gara eseguite dalla Commissione, il rup ha il compito di verificare tutto il procedimento».

Le verifiche

«L’aggiudicazione presuppone – ricorda la Dettori - che si attivi una valutazione di opportunità dell’offerta indicata nel verbale dalla Commissione, cui consegue l’aggiudicazione.Valutazione che presuppone una verifica dell’amministrazione in ordine alla regolarità della procedura e all’opportunità e convenienza, nell’interesse pubblico, della scelta operata dalla commissione di gara, e, ove l’esito di tale ponderazione risulti negativo, l’amministrazione può procedere all’annullamento. Da quanto detto si deduce che finché il procedimento non è concluso la stazione appaltante non procede con l’aggiudicazione». Tutte fasi oggi non ultimate. «Il Rup nel suo lavoro dettato dalla legge ha proceduto ad effettuare il suo compito previsto dalla normativa e non grazie all’intervento delle organizzazioni corporative che semmai, proprio perché il procedimento non era concluso, hanno esercitato una pressione sulla stazione appaltante». Rappresentanti delle coop, contattati ieri, finora non hanno risposto. Scontata, oggi, una replica.