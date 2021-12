Appalti nelle caserme, 4 a giudizio 

L’inchiesta sugli appalti per la manutenzione degli impianti di climatizzazione nelle caserme dei carabinieri della provincia per conto della prefettura fa un balzo in avanti. Sono stati rinviati a giudizio il responsabile del settore appalti della Prefettura Fulvio Sprio, il dirigente Ignazio Buccoli, l'imprenditore Federico Erdas della ditta “Progetto clima” di Siamaggiore e il dipendente Fabio Garau. Tutti dovranno comparire davanti al giudice Serena Corrias il 4 marzo per l’avvio del dibattimento. Lo ha deciso ieri mattina il gup Elisa Marras, accogliendo la richiesta del pm Marco De Crescenzo.

La vicenda

La Procura contesta una ventina di affidamenti di lavori per la manutenzione degli impianti di climatizzazione, tutti dati sempre alla ditta di Siamaggiore. Sprio (difeso dall'avvocato Guido Manca Bitti) ed Erdas (assistito dagli avvocati Gianfranco Siuni e Raffele Miscali) sono accusati di turbativa degli incanti; contestazione caduta, invece, per Buccoli (difeso dagli avvocati Marco Langiu e Gianfranco Trullu) che deve rispondere di falso. Garau (assistito dall’avvocato Alessio Manconi), infine, è indagato per frode perché nell'esecuzione dei lavori attestava di aver eseguito prestazioni non svolte.

L’inchiesta

Tutto ruota intorno all'affidamento degli interventi sugli impianti che la ditta fece per conto della Prefettura nelle caserme dei carabinieri della provincia e negli uffici della questura. Affidamenti diretti, come prevede la legge per commesse che non superano i 40 mila euro. I contratti, secondo la Procura, sarebbero stati sempre aggiudicati alla società di Erdas. L’inchiesta era scattata nel 2017 sui lavori riguardanti impianti di riscaldamento ed elettrici che la ditta aveva fatto. Tutto partì da verifiche effettuate dai carabinieri della stazione di Seneghe che convinsero il pm Marco De Crescenzo ad aprire un fascicolo: era stato chiesto a una ditta esterna di fare dei sopralluoghi nelle caserme dove avrebbe lavorato la ditta di Siamaggiore per verificare la bontà delle opere.

A marzo si aprirà il dibattimento per i quattro imputati che avranno la possibilità di difendersi dalle accuse.