Apertura dell’impianto a rischio 

Prima l’opposizione al pagamento degli stipendi degli operai, ora l’intimazione perentoria di non avviare l’impianto di compostaggio. «Ogni attività inerente alla gestione dei rifiuti deve essere preventivamente comunicata al Consorzio industriale. L’ulteriore ed il perdurare delle mancate comunicazioni di dovere delle attività programmate dal gestore al Consorzio industriale di Macomer comporterà violazione della convenzione di gestione con conseguente valutazione da parte del Consorzio della revoca della stessa». Lettera è firmata non dal commissario del Consorzio, che si è dimesso circa 10 giorni fa e non è ancora sostituito, ma da uno dei responsabili della sorveglianza di gestione del consorzio, il geometra Massimo Pitzolu. Per sindaci e operai un tentativo di bloccare l’avvio dell’impianto di compostaggio, previsto dalla Tossilo spa in settimana, e del termovalorizzatore.

Polemica

Duro l’amministratore della Tossilo, Antonio Delitala: «Un oscuro impiegato ci minaccia, ignorando tutto e tutti, soprattutto la volontà della Giunta regionale e del presidente Solinas. Questo è l’esempio dei colossali interessi. È chiaro il tentativo di bloccare ogni attività, per affidare la gestione a società private, con interessi ben lontani da quelli del territorio e della collettività». La situazione ingarbugliata trova uniti i sindaci, i sindacati e i lavoratori per difendere la Tossilo alla quale la Regione ha affidato la gestione della piattaforma dei rifiuti per i prossimi cinque anni.

Reazioni

«Siamo sempre più stupefatti del disinteresse del Consorzio industriale e della Regione verso la Tossilo e il futuro del polo sui rifiuti - dice il sindaco di Macomer Antonio Succu - sia ben chiaro che si deve andare avanti. Siamo dalla parte dei lavoratori e per la salubrità del territorio». Il presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine, Gian Pietro Arca, aggiunge: «È in atto una lotta intestina che si ripercuote sui lavoratori e sul territorio. Insisto affinché la Regione appiani subito i debiti pregressi della Tossilo in modo che possa operare senza dover subire minacce». La lettera conclude: «Il Consorzio si riserva di addivenire alle vie legali presso la Corte dei conti e la Procura della Repubblica». Delitala replica: «Saremo noi a portare la documentazione in Procura».