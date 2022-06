Aperto il nuovo sottopassaggio 

L’attesa è durata due anni ma d’ora in avanti i residenti di via Baracca potranno sentirsi un po’ meno isolati. Il sottopasso ciclopedonale è finalmente aperto, per la felicità di pedoni e ciclisti che potranno attraversare in sicurezza il tratto stradale in corrispondenza con il ponte ferroviario. Un progetto da 420 mila euro, realizzato dalla Rete Ferroviaria Italiana sulla base dell’accordo di programma sottoscritto con il Comune di Oristano, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un percorso alternativo dopo la chiusura del passaggio a livello di via Baracca. L’attraversamento rientrava, secondo Rfi, tra i punti più pericolosi dell’intera rete nazionale per l’utilizzo improprio del passaggio.

Il sopralluogo

Ieri mattina il neo primo cittadino Massimiliano Sanna ha effettuato l’ultimo sopralluogo per verificare la conclusione dei lavori che lo scorso inverno avevano subito un brusco rallentamento. «L’accordo di programma con Rfi è stato recentemente aggiornato con numerosi interventi utili per la città nel quadro di un riassetto generale dell’area intorno al tracciato ferroviario che parte dai progetti della nuova piazza Ungheria e del Polo intermodale - ha ricordato il sindaco - Sin dall’inizio, però, era prevista la chiusura dei passaggi a livello».

I disagi

Ma quelle transenne nell’intersezione di via Baracca non sono mai andate giù a residenti e commercianti, ostaggi dell’estrema periferia oristanese. Dal dicembre del 2019, mese in cui è stato chiuso il passaggio a livello che metteva in comunicazione via Baracca con via Lepanto, via Sassari e via Meucci, gli abitanti della zona e i titolari di attività commerciali si sono ritrovati in una condizione di isolamento dal resto della città. L’apertura del sottopasso, ora pienamente fruibile, è un passo avanti e permetterà a pedoni e ciclisti che provengono da Fenosu, via Ghilarza e via Baracca di raggiungere più agevolmente la zona del Foro Boario e il quartiere di Sant’Efisio. Resta il problema della distanza ma il Comune ha annunciato che realizzerà anche una pista ciclopedonale di collegamento con via Baracca nell’ambito del progetto del parco lineare inserito nel programma Oristano est.