Anziano raggirato dall’amico 

La vicenda lo aveva talmente scosso che aveva perso lucidità e fiducia nel prossimo. Poi il Covid, lo scorso gennaio, se l’è portato via: non gli ha così permesso di poter assistere alla sentenza di primo grado con cui il suo truffatore, condannato a due anni e otto mesi, è stato ritenuto colpevole di avergli sottratto dal conto corrente 130 mila euro. Tiberio Onnis, 88 anni di Nurallao, è morto a inizio anno quando il procedimento penale nei confronti di Luciano Atzori, 55 anni imprenditore edile di Assemini, era ancora in corso. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza di primo grado della giudice Cristina Ornano.

Fiducia tradita

La vicenda è stata ricostruita nell’inchiesta della Guardia di Finanza di Isili, coordinata dalla pm Virginia Boi, dopo la denuncia presentata dall’anziano nel 2016. Onnis (assistito dalle avvocate Marcella Corrias, nella parte penale, e da Alessandra Aramu in quella civile, che ora tutelano gli eredi) dopo aver vissuto per molti decenni a Firenze è ritornato nel suo paese, Nurallao. Ha venduto la sua casa nel capoluogo toscano per 130 mila euro. E ha chiesto ad Atzori, suo amico e uomo di fiducia, di di occuparsi del trasferimento dei suoi soldi da un conto corrente da chiudere a uno nuovo, in un ufficio postale nelle vicinanze di Nurallao. E ha firmato una procura. Dopo pochi mesi, quando è andato a fare un prelievo, ha però notato dei movimenti in uscita nel conto. I 130 mila euro erano spariti. Secondo le accuse Atzori avrebbe fatto transitare sul proprio conto i soldi in due tranche. L’anziano è corso dai finanzieri di Isili che dopo le indagini hanno denunciato l’imprenditore per furto e circonvenzione di persone incapaci.

Condanna e appello

A gennaio c’è stata una sentenza, in sede civile, che ha dichiarato nullo un contratto che Onnis avrebbe firmato per acquistare delle quote (per 130 mila euro a favore di Atzori) in una società per lo sfruttamento di un giacimento minerario. Poi l’anziano è morto. E adesso è arrivata anche la condanna penale per l’imprenditore. «Abbiamo presentato ricorso in appello per la sentenza civile», spiega Ugo Ugas, avvocato di Atzori. «Siamo convinti dell’innocenza del nostro assistito. Aspettiamo le motivazioni della sentenza di primo grado per ricorrere in Appello. Chiederemo anche degli accertamenti sul testamento dell’anziano».

