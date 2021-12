Anziano picchiato da due ragazze  

Picchiato nella sua auto e lasciato a terra, privo di sensi. Un 75enne ieri mattina è stato aggredito da due ragazze: l’uomo, su una Fiat Punto sembra stesse per investire le giovani che, dopo un’animata discussione, lo hanno colpito, danneggiando anche lo sportello della vettura, per poi allontanarsi a piedi. Il tutto è avvenuto in via Is Mirrionis, all’altezza della rotatoria con via Cadello. E mentre le responsabili del pestaggio sono andate via, i soccorritori del 118 si sono presi cura del ferito, accompagnato in ospedale e ricoverato per le lesioni riportate, in particolare alle costole. Gli agenti della Squadra volante si stanno occupando del caso e sono sulle tracce delle due giovani.

Le urla

È accaduto tutto in pochi istanti, davanti agli occhi di alcuni automobilisti. Secondo una prima ricostruzione dei poliziotti coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, il 75enne ha svoltato verso via Is Mirrionis, proveniente dalla rotatoria. Ha visto le due donne all’ultimo momento che attraversavano sulle strisce pedonali. I tre hanno iniziato a discutere in modo animato su colpe e responsabilità. Sono volate parole grosse e le due giovani si sono avvicinate alla vettura. A quel punto il conducente ha tentato di aprire lo sportello che è stato colpito con dei calci. La situazione è degenerata.

Le ambulanze

Sembra che le ragazze abbiano dato dei calci anche all’uomo appena sceso dalla vettura. E forse ha subito anche un duro colpo dallo sportello, chiuso sul suo corpo quando ha cercato di aprirlo. Il 75enne è poi crollato sull’asfalto, forse anche perché agitato e spaventato. Le giovani, nonostante qualcuno le abbia richiamate, sono andate via. Chi ha visto la scena ha fornito una loro descrizione agli agenti. Sono stati momenti concitati: in tanti si sono preoccupati per le condizioni dell’uomo che ha perso i sensi. Immediato l’intervento del personale del 118 prima con un’ambulanza di base poi con una medicalizzata. Il ferito si è poi ripreso, ma aveva forti dolori alle costole. È stato accompagnato in ospedale e poi ricoverato. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente.